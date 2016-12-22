Костин попросил Путина поддержать дедолларизацию

ВТБ подготовил предложения по использованию рубля в международных расчетах и развитию российского рынка деривативов. Тренд на избавление от доллара фиксировал в прошлом году министр экономического развития

Андрей Костин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что специалисты банка подготовили предложения, для того чтобы увеличить использование рубля в международных расчетах. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента.

Банкир отметил, что с начала 2018 года у россиян «стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых». «Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», — сказал глава ВТБ.

России, по мнению Костина, надо создавать собственные финансовые инструменты, развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. Эти шаги, полагает он, защитят российский рынок от воздействия внешних факторов и поспособствуют развитию финансовой системы.

Костин попросил Путина поручить правительству и Центробанку рассмотреть подготовленные специалистами предложения, а также поддержать в целом курс на дедолларизацию.

«Спасибо», — ответил на это президент.

Глава ВТБ не впервые призывает противодействовать валюте США и снижать ее долю в российской экономике. В начале июня он также призвал бороться с долларом «в мировом масштабе». Чтобы добиться этой цели, по словам Костина, необходимо расчеты с другими странами перевести в другую валюту. Также он раскритиковал российский бизнес, регистрирующийся в зарубежных юрисдикциях. «Дивиденды платятся через пять офшоров», — подчеркнул он.

О тренде на избавление экономики от долларов в августе прошлого года Путину докладывал и министр экономического развития Максим Орешкин. Чиновник отметил роль Центробанка: по словам Орешкина, регулятор принял меры по сокращению выдачи кредитов в валюте.

В начале июня в ходе прямой линии президент говорил, что единственной универсальной валютой в мире является доллар США. Однако, подчеркнул Путин, многие страны мира размышляют о новых универсальных мировых валютах​.