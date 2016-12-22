Кудрин рассказал об издержках отказа от доллара в международных расчетах

Россия может вынужденно увеличить расчеты в национальных валютах вместо доллара, но это несет дополнительные издержки, так как эти валюты менее стабильны, заявил глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия может увеличить долю расчетов в национальных валютах, но мера будет носить вынужденный характер, а расчеты в нацвалютах несут дополнительные издержки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Так он прокомментировал журналистам предложение президента ВТБ Андрея Костина на Московском финансовом форуме, передал корреспондент РБК.

Костин на форуме рассказал о ключевых мерах, которые, по его мнению, должны минимизировать риски из-за западных санкций. Одна из них — развитие другими странами расчетов в российской валюте и других национальных валютах. «Но не в долларах», — подчеркнул Костин. Это необходимо, чтобы «снизить угрозы риска от возможного влияния со стороны американской администрации», считает он. Костин в середине июля представил президенту Владимиру Путину свои предложения по дедолларизации экономики.

Кудрин же заявил, что, по его мнению, «России можно вынужденно увеличить долю [расчетов] в национальных валютах». «Только увеличить, заменить [расчеты в долларах] невозможно. Национальные валюты более волатильны, и это порождает дополнительные издержки», － указал он.

«Сейчас еще не ограничены расчеты в долларах. Хотелось бы надеяться, что ограничения в расчетах не произойдет. К сожалению, среди опций будущих санкций есть такие меры. Но будут ли они приняты или нет, мы не знаем. Неопределенность сохраняется», － отметил Кудрин.

«Главное － повышать устойчивость своей валюты. Тогда издержки расчетов в национальных валютах будут снижаться», － отметил Кудрин.

Костин в четверг также сказал, что для снижения санкционных рисков необходима перерегистрация российских компаний в России и перенос инфраструктуры рынка еврооблигаций в российскую юрисдикцию.

Кудрин отметил, что мир все равно «идет к расширению торговли и обмену технологиями». «Технологический прогресс, обмен технологиями и продуктами будет нарастать. Для этого нужны международные правила расчетов, кредитования, таможенных процедур, защиты прав собственников и инвесторов», － указал глава Счетной палаты.

«Необходимость наднациональных институтов будет нарастать. Это неизбежно», － резюмировал он.