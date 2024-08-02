Почему в России резко выросли доходы населения

Реальные располагаемые доходы россиян выросли почти на 10% во втором квартале 2024 года. РБК спросил экспертов, чем вызван такой рост и что он значит для экономики

Росстат 31 июля отчитался о рекордном квартальном росте реальных располагаемых доходов россиян — во втором квартале 2024 года они увеличились на 9,6% в годовом выражении. Это стало максимальным показателем с 2014 года, от которого Росстат ведет статистический ряд по динамике реальных доходов по существенно обновившейся в 2018 году методике учета доходов и расходов населения.

Если посмотреть напрямую несопоставимые данные по старой методологии за 2008–2013 годы, то такого роста за квартал в годовом выражении не было и тогда. В 2000–2007 годах реальные располагаемые доходы стабильно прирастали более чем на 10% за квартал (год к году).

Главный драйвер роста доходов в 2024 году — стремительный рост зарплат в условиях дефицита кадров, говорят эксперты. Опасность такого развития событий — в увеличении проинфляционных рисков из-за того, что производительность труда отстает от темпов роста его оплаты, предупреждают они. Еще одним фактором, чей вклад в рост доходов населения увеличился, стали доходы от собственности, куда входят выросшие поступления от размещения денег на депозитах на фоне высоких ставок.

Что сообщил Росстат

Реальные денежные доходы населения выросли во втором квартале на 7,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года (после роста на 7,1% в первом квартале).

Реальные располагаемые денежные доходы (РРДД, доходы за вычетом обязательных платежей, налогов, сборов, скорректированные на уровень инфляции) увеличились на 9,6% год к году, а их рост за первое полугодие составил 8,1%. Именно располагаемые доходы показывают, сколько домохозяйства могут тратить на личное потребление и направлять на сбережения.

Росстат пересмотрел данные о росте РРДД в первом квартале 2024 года: он составил 6,4% (вместо 5,8%, о которых сообщалось ранее). За весь 2023 год РРДД выросли на 5,8%.

Показатель реальных располагаемых доходов вырос сильнее, чем показатель реальных доходов, поскольку во втором квартале 2024 года, по данным Росстата, снизился объем обязательных платежей населения (сюда входят налоги, страховые взносы, процентные платежи по кредитам). Во втором квартале 2024-го он составил 3,27 трлн руб. — на 3,7% ниже, чем в аналогичном периоде 2023-го. Расхождение динамики реальных и реальных располагаемых доходов в обе стороны — обычная вещь, указывает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Революция зарплат» продолжается?

Доходы растут в силу продолжающегося роста зарплат, который, в свою очередь, обусловлен кадровым дефицитом «на фоне достаточно высокой экономической активности, причем в трудоинтенсивных отраслях», отмечает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По данным Росстата, в реальном выражении среднемесячная начисленная заработная плата в январе—мае выросла на 10,1% год к году (статистика Росстата по зарплатам на базе данных средних и крупных предприятий публикуется ежемесячно с лагом в два месяца к отчетному периоду). Номинальное значение заработной платы составило почти 86,4 тыс. руб. в мае. При этом реальный размер назначенных пенсий в первом полугодии несколько сократился — на 0,3%.

Динамика реальных доходов отражает в первую очередь динамику зарплат. «Это не история о каких-то дополнительных стимулах, временных или разовых. Доля пенсий и соцпособий в доходах последовательно снижается», — отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. По ее словам, происходит настоящая «революция зарплат»: рост происходит по большому кругу секторов, причем в некотором роде можно говорить и о выравнивании, поскольку в ряде отраслей зарплаты находились на уровне ниже среднего.

«Революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах», написал весной 2024 года руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Одним из ключевых триггеров этого процесса он назвал приход в вооруженные силы трудоспособных граждан с их повышенным денежным довольствием и форсирование оборонных производств. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — заявил Белоусов. Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, в результате чего экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду, прогнозировал он.

Данные Росстата демонстрируют, что в структуре денежных доходов населения во втором квартале по сравнению с соответствующим периодом 2023 года возросли доли оплаты труда (с 59,9 до 62%). Оплата труда наемных работников как компонент денежных доходов в первом полугодии 2024 года выросла на 10,1% в реальном выражении к тому же периоду 2023 года, что внесло основной вклад в рост реальных располагаемых доходов, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Важно, что фиксируется рост зарплат выше среднего по стране в отраслях, приоритетных для формирования экономики предложения — обрабатывающие производства, а также информация и связь», — подчеркнули в ведомстве.

В России сохраняется аномально низкий уровень безработицы, напоминает главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. По последним данным Росстата, в июне безработица составила 2,4%, установив новый рекорд (в мае было 2,6%).

«Текущая геополитическая ситуация ведет к перетоку рабочего персонала из гражданских отраслей с существенной прибавкой к зарплате. Это и приводит к сильному росту средней заработной платы по стране», — говорит Прокудин. Номинальная средняя зарплата увеличилась в январе—мае почти на 19% к тому же периоду предыдущего года, сообщает Росстат.

«Учитывая, что инфляция находится в районе 9%, получается рост реальной зарплаты примерно на 10% за год, что значительно быстрее роста ВВП и производительности труда», — указывает эксперт. ВВП России в первом квартале (данных за полугодие пока нет) вырос на 5,4%. Индекс производительности труда снизился по итогам 2022 года (более свежей статистики нет) на 2,8% после роста на 3,9% годом ранее.

В оплату труда Росстат включает и довольствие военнослужащих. Денежное довольствие и социальные выплаты для военнослужащих должны определяться Росстатом согласно методике учета доходов и расходов по данным бюджетов всех уровней (сейчас статистика федерального бюджета по исполненным расходам практически полностью закрыта). Прямых обобщенных данных по динамике выплат военнослужащим нет. Накануне президентским указом была увеличена со 195 тыс. до 400 тыс. руб. единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны до конца года. Кроме того, регионам было рекомендовано выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, решившим заключить контракт во время спецоперации. В Москве выплата недавно была увеличена до 1,9 млн руб., в Ростовской области — до 1,2 млн руб.

Доходы от банковских вкладов растут на фоне высоких ставок

Существенно выросла и доля доходов от собственности, включающих проценты по вкладам (с 6,8 до 8,2%). Банки увеличивали за последнее время ставки по депозитам на фоне роста ключевой ставки. По данным Минэкономразвития, доходы от собственности в первом полугодии выросли на 28,4% в годовом выражении. Прирост процентов по вкладам, скорее всего, является основной статьей прироста доходов от собственности, потому как выросли и объем депозитов, и ставки, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

По данным ЦБ, за 2023 год средства населения в банках увеличились на 7,36 трлн руб., или почти на 20%, до 44,9 трлн руб. За первую половину 2024-го остатки на счетах и депозитах физлиц выросли еще на 4,8 трлн руб., до 49,8 трлн руб. на 1 июля. Темпы прироста вкладов ускорились до 26% в годовом выражении.

В Минэкономразвития РБК подтвердили, что рост доходов от собственности был в том числе обусловлен высокими ставками по банковским вкладам.