Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку

Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Он повысил прогноз по инфляции и заявил о готовности ужесточать политику и дальше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — с 16 до 18% годовых, говорится в сообщении регулятора. В предыдущий раз ЦБ менял ставку в декабре 2023 года, повысив ее с 15 до 16%. После этого на протяжении четырех заседаний подряд ЦБ сохранял ставку на одной и той же отметке.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в релизе ЦБ.

Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7% вместо 4,3-4,8% раньше. Инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, ожидает регулятор. Раньше ЦБ более уверенно прогнозировал, что «инфляция вернется к цели в 2025 году».

Решение не стало сюрпризом для рынка. 22 из 30 участников (аналитики крупнейших российский банков, брокеров и управляющих компаний) консенсус-прогноза РБК предсказывали повышение сразу на 2 п.п. Еще шесть респондентов полагали, что регулятор выберет шаг в 1 п.п. И лишь двое считали, что ЦБ сохранит ключевую ставку в 16% в пятый раз подряд. Сам ЦБ давал жесткие сигналы рынку: председатель Эльвира Набиуллина в июне допустила возможность существенного повышения ключевой ставки, «если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться».

В пользу повышения ставки говорили и экономические данные, которые ЦБ анализирует при принятии решений по денежно-кредитной политике. Во-первых, в преддверии заседания уровень инфляции сложился существенно выше прогноза Банка России и еще больше отдалился от цели в 4%. «Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля. Этот рост отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги», — отмечает ЦБ. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале вырос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в первом.

Во-вторых, в июле увеличились инфляционные ожидания населения — с 11,9 до 12,4%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. В-третьих, сохраняется перегрев экономики.

«Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается», — указывает ЦБ.

«Из-за дефицита кадров зарплаты продолжают расти темпами, которые несовместимы с целевым уровнем по инфляции на уровне 4%», — объяснял главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В-четвертых, несмотря на высокие ставки продолжило расти кредитование. Особенно ярко это проявилось в ипотечных программах. «Временное повышение активности в мае — июне вызвано ожиданиями завершения с 1 июля госпрограммы массовой льготной ипотеки и изменения параметров программы семейной», — отмечали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование, пишет сам ЦБ в релизе 26 июля.

Опрошенные РБК аналитики допускают, что повышение в июле не станет пиком в текущем цикле ужесточения. Они не исключают рост ставки до 20% еще до конца 2024 года. Сам ЦБ подчеркивает, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».