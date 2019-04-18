Реальные доходы россиян упали на 2,3% в первом квартале

Росстат впервые рассчитал реальные располагаемые доходы населения по новой методике. Показатель за первый квартал 2019 года сократился на 2,3%

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Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат. Это первый расчет показателя после перехода на новую методику оценки денежных доходов.

В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 руб.

Одновременно Росстат пересчитал динамику реальных располагаемых доходов за 2018 год. Согласно новым данным, этот показатель вырос на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Пересчета динамики реальных доходов с 2013 года ведомство пока не публикует. Более подробная информация о реальных располагаемых доходах в обновленной методологии за 2014–2019 годы, включая региональный разрез, будет опубликована после 23 апреля, сообщили РБК в Росстате.