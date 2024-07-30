Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека
Высокая инфляция в случае с российской экономикой, как и высокая температура у человека, говорит о болезни, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Набиуллина пояснила, что регулятор принял решение поднять ключевую ставку до 18% годовых, «чтобы охладить избыточный, чисто проинфляционный спрос и вернуть инфляцию к цели».
«Нам часто задают вопрос: «А зачем снижать инфляцию такой ценой? Пусть она будет не 4, а 6–8%, зато предприятия будут брать больше кредитов и инвестиций на автоматизацию, а люди — покупать больше товара. Давайте не будем повышать ключевую ставку, а еще лучше — ее снизим», — сказала глава ЦБ.
«Это опасная иллюзия. Ведь о чем говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем. В случае с нашей экономикой картина выглядит примерно так. Недостатка в деньгах даже при высоких ставках, как мы видим, нет: и кредиты растут, и рекордно высокие прибыли», — добавила она.
Если при ограниченности ресурсов подстегивать спрос, он «уйдет в ускорение инфляции», а экономика начнет замедляться. Возникнет риск глубокой рецессии, отметила Набиуллина.
Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор повысил ставку «не для того, чтобы справиться с санкциями и с финансовыми шоками» после них, а для того, чтобы слишком быстрый рост спроса не вылился в инфляционную спираль вместо того, чтобы поддерживать расширение предложения».
На заседании 26 июля совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — с 16 до 18% годовых. Последнее повышение происходило за семь месяцев до этого — в декабре 2023 года.
ЦБ объяснил это решение ускорением инфляции и существенным превышением показателя над апрельским прогнозом. В день заседания по повышению ключевой ставки регулятор резко повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7% вместо 4,3–4,8% раньше. Целевой показатель инфляции — 4%, ЦБ ожидает возврата к нему только в 2026 году.
О рисках перегрева — то есть ситуации резкого роста экономики, когда уровень ВВП страны находится выше потенциала, а спрос растет быстрее, чем предложение, — Набиуллина впервые заявила прошлым летом. А в марте 2024 года глава ЦБ, апеллируя к данным по инфляции, сообщила, что пик перегрева пройден.
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