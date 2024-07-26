Набиуллина заявила о первом за 10 лет циклическом перегреве экономики

В России зафиксирован циклический перегрев экономики, когда для охлаждения спроса требуется длительный период сохранения высоких ставок, заявила глава ЦБ. По ее словам, масштаб перегрева — максимальный за последние 16 лет

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Впервые за последние десять лет в России наблюдается циклический перегрев экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте ЦБ.

«За по сути десять лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — сказала она.

Пиковые значения ключевой ставки в 2014 и 2022 годах оказались кратковременными, так как были связаны «с рисками финансовой стабильности, внешними шоками», вследствие которых падал спрос, отметила Набиуллина. «Сейчас же высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, при том что все остальные факторы спроса работают на его расширение. И это коренное различие», — уточнила глава Центробанка.

Она добавила, что понимание длительности периода поддержания высоких ставок «сформировалось только в последние месяцы» и обновленный прогноз регулятора не предполагает их снижения в 2024 году.

Масштаб перегрева стал максимальным за 16 лет, добавила Набиуллина. «Наша денежно-кредитная направлена на то, чтобы разрыв выпуска сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста», — заключила председатель ЦБ.

На заседании 26 июля Совет директоров Банка России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Согласно прогнозу регулятора, до конца года она будет находиться в диапазоне 18–19,4% при инфляции на уровне 6,5–7% (то есть значительно выше таргета 4%) и росте экономики на 3,5–4%. Среди причин такого решения были названы ускорение инфляции и значительный рост внутреннего спроса.

Впервые о рисках перегрева экономики, когда уровень ВВП находится выше потенциала, а спрос растет быстрее предложения, Набиуллина заявила летом 2023 года. В марте 2024-го она посчитала пройденным пик перегрева, о чем свидетельствовало замедление инфляции. В июне глава ЦБ не увидела изменений в сложившейся ситуации из-за повышенного роста цен, особенно в нерегулируемых секторах, а также напряженности на рынке труда.