Росстат выявил рекордный рост реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в II квартале выросли на 9,6%, сообщил Росстат. В ведомстве назвали это рекордным показателем с момента изменения методологии расчетов в 2014 году

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Во втором квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 9,6% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным показателем после изменения методологии учета доходов и расходов населения в 2014-м, говорится в отчете Росстата (есть у РБК).

По оценкам ведомства, в первом полугодии текущего года реальные располагаемые доходы населения выросли на 8,1% по отношению к показателям за аналогичный период 2023-го.

До этого рекордный рост реальных располагаемых доходов, скорректированный на инфляцию, с учетом обязательных платежей зафиксировали в первом квартале 2022 года — 8,9% в годовом выражении. По итогам прошлого года Росстат отмечал рост этого показателя на 5,8%.

Кроме того, номинальная зарплата в России за январь—май выросла на 18,7%, а в реальном выражении (за вычетом инфляции) — на 10,1%.

Минэкономразвития в апреле прогнозировало, что по итогам 2024 года рост реальных располагаемых доходов составит 5,2%. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в июльском бюллетене «Анализ макроэкономических тенденций» объясняли эту тенденцию кадровым дефицитом.

«Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — отмечал ранее экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат военным, которые заключат контракт для участия в военной операции, до 400 тыс. руб. (ранее полагалась выплата в размере 195 тыс. руб.).