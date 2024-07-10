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Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

Медведев: нужно исправить перекос, когда зарплата инженера меньше, чем курьера
Медведев заявил, что при всей важности цифровой сферы реальное производство «из жизни никуда не ушло»
Фото: Natache / URA.RU / ТАСС
Фото: Natache / URA.RU / ТАСС

Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании «Единой России» о совершенствовании трудового законодательства.

«Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно. При том что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются «служебными» функциями, тем не менее это не нормальная ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, «Единой России» и всему государству нужно задуматься о том, как исправить ситуацию. «При всей важности цифровой сферы реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции: когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — подчеркнул Медведев.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата курьера в России составляет 80,5 тыс. руб., медианная — 74,8 тыс. руб. По вакансиям курьеров лидирует Москва (более 37 тыс.), Санкт-Петербург (16 тыс.), Екатеринбург (11 тыс.) и Новосибирск (9,9 тыс.). При этом средняя зарплата инженера в стране, по данным того же портала, — 84, 7 тыс. руб., медианная — 60 тыс. руб. Больше всего инженеров также требуется в Москве (103 тыс.), Санкт-Петербурге (68 тыс.), Екатеринбурге (28 тыс.) и Новосибирске (24 тыс.).

Президент Владимир Путин ранее неоднократно призывал развивать отечественную инженерную школу, а также указывал на необходимость повышения производительности труда. «Я подчеркну, с учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо — дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энергии и ресурсов эффективных экономических предложений и реализации таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию», — сказал он в ходе послания Федеральному собранию в феврале. Глава государства добавил, что к 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
инженер курьер зарплата Дмитрий Медведев
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