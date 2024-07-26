ЦБ резко пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики

Банк России ухудшил прогноз по инфляции: к концу 2024 года она будет находиться в диапазоне 6,5-7%. В то же время по темпам роста экономики ожидания улучшились — ВВП вырастет на 3,5-4%, прогнозирует регулятор

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Банк России существенно пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции и динамике ВВП на этот год. Регулятор ожидает, что инфляция по итогам 2024 года будет на уровне 6,5-7% (то есть значительно выше таргета в 4%), а экономика вырастет на 3,5-4%.

Предыдущий — апрельский — вариант среднесрочного прогноза ЦБ предполагал, что инфляция в этом году составит 4,3-4,8%, а рост ВВП — 2,5-3,5%.

На 2025 год ожидания по инфляции также несколько ухудшились — до 4-4,5% вместо прогнозируемых ранее 4%. В 2026 году Банк России ждет возвращения показателя к таргету 4%. Более скромными стали прогнозы и по ВВП на этот период: прирост в 0,5-1,5% в 2025 году (против ожидавшихся ранее 1-2%) и в 1-2% в 2026 году (вместо 1,5-2,5%).

Согласно последним данным Минэкономразвития, по состоянию на 22 июля инфляция в годовом выражении составила 9,18%. Актуальный прогноз министерства предполагает инфляцию на уровне 5,1% на конец 2024 года и рост ВВП на 2,8%. В 2025 году ожидается возврат инфляции к таргету и прирост экономики на 2,3%.

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 16 до 18% годовых. Среди причин повышения ставки ЦБ назвал то, что инфляции ускорилась и сложилась на уровне существенно выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — подчеркнул ЦБ.

Ключевая ставка до конца 2024 года будет находиться в диапазоне 18-19,4%, следует из прогноза регулятора. В то же время ожидания на 2025-2026 годы изменились в сторону повышения. Если ранее регулятор прогнозировал, что в 2025 году ключевая ставка в среднем за год может находиться в диапазоне 10-12%, а в 2026 опустится до 6-7%, то теперь ожидания таковы: 14-16% в 2025 году, 10-11% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году.