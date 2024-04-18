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Эксперты предсказали «революцию зарплат» и конец дешевого труда в России

Экономист ЦМАКП Белоусов: в России, возможно, началась «революция зарплат»
«Революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах», утверждает экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Высокие выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка и ускоряют исчерпание готовности граждан к дешевому труду
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Проведение специальной военной операции могло приблизить начало «революции зарплат» в России, указал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов в аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» (РБК ознакомился с ней).

Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, указал Белоусов. В результате экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду.

РБК направил запрос в Минтруд.

Конец дешевого труда

Приход в Вооруженные силы трудоспособных граждан и форсирование оборонных производств привели к тому, что «революция зарплат», которую много лет ожидали эксперты, начинается прямо на глазах, указано в докладе.

«Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых», — говорится в нем.

Это видно из статистики: по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%, пишет Белоусов.

При этом нет сомнений, что и после завершения военных действий этот фактор для рынка труда сохранится, указывает экономист.

«Военнослужащие, получавшие 200 тысяч руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на «старые» рабочие места за 50–60 тыс. руб. в месяц и будут, очевидно, искать работу соответствующую своему новому социальному статусу», — считает он.

Исчерпание готовности к «дешевому труду» занятых в реальном секторе, рост их территориальной и профессиональной мобильности станет новым вызовом для экономики. «Когда он будет до конца осознан, можно ожидать возникновения мощного стимула к технологической модернизации производства, роботизации, профессиональной переподготовке занятых», — оптимистичен эксперт. Из-за того что страна находится в «ловушке дешевого труда», у предприятий нет достаточной мотивации для наращивания автоматизации, труд малопроизводителен, мало оплачивается, и замещать его технологиями получается неэффективно, уже рассуждал он ранее.

Специалисты традиционно отмечают, что широкое внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, будет оказывать неоднозначное влияние на рынок труда. С одной стороны, производительность труда может вырасти в разы, с другой стороны, часть рабочих мест будет потеряна. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес предупреждал, что работники, занятые в определенных сферах ИТ, рискуют собственными руками посеять «семена саморазрушения», продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места. В долгосрочной перспективе управленческие, творческие и эмпатические навыки, включая коммуникацию, обслуживание клиентов и здравоохранение, вероятно, останутся востребованными, поскольку их в меньшей степени заменяют технологии, говорил он. В большинстве сценариев искусственный интеллект скорее всего приведет к росту экономического неравенства в мире, может спровоцировать социальную напряженность, предупреждала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По итогам 2024 года в ЦМАКП ждут прироста реальной заработной платы на 3,1–3,5%, который, в свою очередь, может обеспечить увеличение реальных располагаемых доходов на 3–3,2%.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Запросы ниже предложения

Этап «революции зарплат» начался за несколько лет до СВО и был производным от роста дефицита кадров, говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Зарплатный инструмент — первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, отметила она.

«По данным hh.ru, в марте этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат впервые за несколько последних лет превысило медианное значение зарплат, ожидаемых соискателями: 64 200 руб. против 63 700 руб. соответственно», — указала она.

По данным ЦБ, обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале 2024 года снизилась до минимума за всю историю наблюдений. Уровень безработицы в феврале (наиболее актуальные данные) в очередной раз обновил исторический минимум и составил 2,8%, сообщал Росстат.

При этом в условиях уже произошедшего сильного роста зарплат бизнес в 2024 году более сдержанно оценивает возможности дальнейшего увеличения расходов на персонал, указывает ЦБ в докладе «Региональная экономика» за апрель. По данным свежего опроса предприятий, повышать зарплату до конца года планируют чуть более половины опрошенных компаний. В августе 2023 года, когда этот вопрос задавался предприятиям в предыдущий раз, о том, что уже повысили зарплаты, сообщало 75% респондентов, отмечает ЦБ.

Несопоставимые деньги

Действительно может возникнуть ситуация, что люди не захотят трудоустраиваться на существующие в регионах рабочие места из-за низких (относительно военного довольствия) зарплат, считает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская. Это окажет давление на рынок труда, особенно в небольших населенных пунктах, где разница между выплатами военным и средней зарплатой может быть колоссальной, говорит она, предупреждая о рисках социальной напряженности. В то же время крупные городские агломерации и, в частности, Москва вряд ли ощутят изменения, уточнила эксперт.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Плата за риск

Высокий размер окладов военных в зоне боевых действий — это плата за риск, указывает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В сельскохозяйственных регионах сравнительно низкие зарплаты — условно, 20–30 тыс. руб. в месяц, а вознаграждение военнослужащих в десятки раз больше, и зачастую заключение контракта становится способом быстрого заработка, помощи семье, рассуждает эксперт.

По косвенным признакам в ряде небольших поселений сегодня фиксируется «взрыв» дорогостоящих покупок, включая квартиры, указывает Варшавская. «Пока они [в финансовом плане] вздохнули с облегчением. Закрыли кредиты, решили целый ряд своих финансовых проблем, кто-то взял ипотеку», — отмечает она.

Все прекрасно понимают, что работа в зоне боевых действий категорически отличается от существующей в гражданской системе, подчеркивает Сафонов. Поэтому когда служащие вернутся, они вынуждены будут устроиться на те условия, которые есть, или неудовлетворенность уровнем зарплаты в домашних регионах может спровоцировать внутреннюю миграцию, рассуждает эксперт.

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