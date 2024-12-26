Что такое Росстат и чем он занимается

Здание Центросоюза на Мясницкой улице, где располагаются Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Чем занимается Росстат

Росстат (расшифровывается как Федеральная служба государственной статистики) — это подведомственный Минэкономразвития России орган исполнительной власти, основной функцией которого является сбор, обработка и публикация статистических данных. Служба таким образом информирует население, предпринимателей, органы власти и международные организации об актуальном положении дел в стране и является единственной в своем роде по охвату и полноте информационно-статистической базой.

Служба была образована в 2004 году на базе Госкомстата России.

Она содержит сведения о структуре населения, рынке труда, предпринимательстве, экономике, образовании, технологиях, транспорте, туризме, окружающей среде и недвижимости. На основании этой информации каждый адресат принимает те или иные решения. Например, чиновники используют сведения о численности населения в ходе составления госбюджета, предприниматель оценивает состояние своей отрасли при планировании, гражданин анализирует уровень средних зарплат для переезда в другой регион или смены деятельности, а иностранные инвесторы следят за технологическим развитием страны.

К задачам Росстата относятся:

разработка методологии опросов;

планирование исследований;

сбор, анализ и публикация отчетности респондентов;

контроль исследований;

хранение и защита конфиденциальных данных.

Росстат может привлекать научные и иные организации, создавать совещательные и экспертные органы для повышения качества исследований.

План исследований утверждает правительство. Официальная статистика носит общедоступный характер и может быть предоставлена заинтересованным лицам, кроме информации, относящейся к государственной, налоговой, банковской, коммерческой, адвокатской или врачебной тайне.

В феврале 2023 года правительство получило полномочия приостанавливать публикацию любой официальной статистики. После этого Росстат перестал обнародовать данные об объемах производства нефти, автомобильного бензина, мазута, дизельного топлива и пропан-бутана в стране.

Какие документы определяют полномочия Росстата

Помимо Конституции и локальных актов, полномочия этой службы определяют следующие законы и постановления:

Структура Росстата

Главу Росстата утверждает правительство по рекомендации Минэкономразвития. С мая 2022 года этот пост занимает Сергей Галкин. У него шесть заместителей — Игорь Васильев, Алексей Горобцов, Сергей Егоренко, Дмитрий Кенчадзе, Сергей Окладников и Ирина Шаповал. Каждый из них курирует два-четыре управления.

В структуру службы входят центральный аппарат, региональные подразделения и подведомственные организации.

Центральный аппарат и региональные подразделения

В центральный аппарат Росстата входят:

статистические управления. Их количество — 16. Каждое делится на отделы, которые отвечают за статистические данные в конкретной области.

информационные системы. Блок включает в себя управление национальной системы управления данными госстатистики и управление цифрового развития

административный блок. Состоит из управделами, административного управления, управления правового обеспечения и отдела по защите гостайны.

Росстат имеет 89 региональных подразделений. Каждое из них проводит исследования в своем субъекте и при взаимодействии с центральным аппаратом формирует в единую статистическую систему.

Подведомственные организации

В подчинении службы находятся НИИ статистики Росстата и Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации (ГМЦ Росстата). Первое учреждение анализирует текущие методологии опросов, разрабатывает новые и содействует их внедрению в организации. Второе занимается автоматизированным сбором, хранением и обработкой информации, а также предоставляет дополнительные услуги — онлайн-формирование баз данных, предоставление классификаторов, проведение проверок контрагентов и маркетинговых исследований.

Кому подчиняется Росстат

Согласно указу президента от 3 апреля 2017 года, Росстат — это подведомственная Минэкономразвития служба. Она уже находилась в подчинении министерства в 2004 году и в период с 2008 по 2012 годы. Последнему переходу предшествовала критика работы Росстата со стороны возглавлявшего на тот момент Минэкономразвития Максима Орешкина. Результаты исследования показали сокращение промышленности и реальных доходов россиян. Орешкин назвал эту публикацию «непрезентативной» и выступил за «повышение качества, открытости, уровня доверия», а также «снижение нагрузки на предприятия в части статистической отчетности».

В другие периоды Росстатом руководило правительство (с 2004-го по 2008-й и с 2012-го по 2017-й).

Как сдать отчетность в Росстат

Служба проводит федеральные (каждые пять лет) и выборочные (ежемесячно/ежеквартально/ежегодно) статистические исследования. В связи с этим отчетность о своей деятельности обязаны сдавать:

самозанятые;

ИП;

юрлица;

органы власти;

филиалы иностранных организаций.

Способы подачи отчетности

Ежемесячно Росстат актуализирует на сайте информацию о необходимости подачи той или иной отчетности. Чтобы узнать о попадании в категорию респондентов, можно воспользоваться поиском по ОКПО/идентификационном номеру ТОСП, ИНН или ОГРН/ОГРНИП. Сведения о налоговых резидентах службе передает ФНС.

С 2022 года сдать отчетность в Росстат можно только онлайн. Для этого необходимо зарегистрировать в соответствующей системе личный кабинет, заполнить назначенные формы и подписать их с помощью электронной подписи.

Также с этой целью можно воспользоваться порталом госуслуг, off-line модулем Росстата или операторами электронного документооборота.

Штрафы за непредоставление данных

Для респондентов предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка или сроков сдачи отчетности, а также передачу недостоверной информации.

Согласно статье 13.19 КоАП, размер штрафа для должностных лиц составляет 10 тыс. — 20 тыс. руб., для юридических — 20 тыс. — 70 тыс. руб. В случае повторного правонарушения он увеличится до 30 тыс. — 50 тыс. руб. и 100 тыс. — 150 тыс. руб. соответственно.

Где находится Росстат и как с ним связаться

Росстат расположен по адресу: город Москва, улица Мясницкая, дом 39, строение 1. Номер горячей линии — +7 (495) 568-00-42 (доб. 34060), e-mail — info@rosstat.gov.ru, веб-сайт — rosstat.gov.ru. На сайте службы также перечислены контактные данные и адреса региональных подразделений. Там же можно оставить обращение, заказать актуальную или архивную статистику, а также записаться на личный прием.

Почему Росстат важен для бизнеса и государства

Росстат является неотъемлемой частью экономического механизма России. Его данные обеспечивают основу для принятия обоснованных и информированных решений как на уровне отдельных предприятий, так и на государственном уровне. Без точных и актуальных статистических данных невозможно эффективное управление экономикой страны и успешная деятельность бизнеса в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.

Бизнес использует статистику для анализа рынков, определения трендов, прогнозирования изменений в экономике и для планирования своей деятельности. На основании полученной информации предприниматели принимают решения о расширении или сокращении производства, инвестициях, ценообразовании и т.д.

Росстат предоставляет информацию для разработки государственной политики в области экономики, здравоохранения, образования и других сфер, его данные позволяют отслеживать достижение определенных целей развития, таких как снижение уровня бедности или увеличение продолжительности жизни.