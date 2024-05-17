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Политика ,  
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Путин оценил уровень безработицы в России словами «её почти нет»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Уровень безработицы в России находится на минимальном в истории России уровне, страна нуждается в профессионалах высокого класса, заявил президент России Владимир Путин.

Так Путин ответил на вопрос о возможностях трудоустройства иностранных работников в России.

«Благодаря экономической политике, которую проводит руководство страны, у нас исторически минимальный уровень безработицы. Он опустился ниже 3%, до 2,9–2,8%», — заявил Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

Безработицы в России почти нет, добавил президент. В связи с этим рынок труда в стране не заполнен в полном объеме, объяснил он.

По его словам, российскому рынку нужны высококлассные специалисты, в том числе из других стран. В частности, в России, несмотря на санкции, работают граждане Европы и США, рассказал Путин.

В России обновился исторический минимум безработицы
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В конце апреля в Росстате сообщили об исторически минимальном уровне безработицы в России. По данным ведомства, в марте 2024 года показатель составил 2,7%. Без работы на тот момент оставались 2 млн россиян. По итогам 2023 года среднегодовой уровень безработицы в стране составил 3,2%.

Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров
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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Путин находится с двухдневным визитом в Китае. Это первый зарубежный визит российского президента после инаугурации. 16 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.

17 мая российский президент прибыл в Харбин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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