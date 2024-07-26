Ставка ЦБ на максимуме с весны 2022-го. Что будет с вкладами и кредитами

Банки еще до решения ЦБ поднимали ставки по сберегательным и кредитным продуктам для населения. Но из-за жесткого сигнала регулятора пространство для дальнейшего пересмотра условий еще есть, говорят участники рынка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные российские банки подготовились к повышению ключевой ставки ЦБ, следует из ответов представителей кредитных организаций на запросы РБК. Некоторые участники рынка во второй половине июля превентивно подняли доходность депозитов для физических лиц и скорректировали условия по кредитам. Однако банкиры допускают, что изменения для клиентов еще возможны.

Что будет с вкладами

За несколько дней до заседания Банка России ставки по вкладам подняли ВТБ и МТС-банк, писал РБК. Аналогичные решения также приняли Альфа-банк, Почта Банк, ПСБ, Совкомбанк и Экспобанк.

Решение регулятора (рост ставки до 18%) было предсказуемым для рынка, но дальнейшее повышение ставок по сберегательным продуктам еще возможно, говорит зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин: «ЦБ также пересмотрел базовый прогноз, который как минимум говорит о сохранении текущего уровня «ключа» до конца года».

Банк России дал сигнал, что будет оценивать дальнейшее повышение ставки на следующем заседании в сентябре, отмечает первый зампред «Сбера» Кирилл Царев. Это, «безусловно, позволит банкам сохранять и улучшать условия по сберегательным продуктам», уверен он.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первую декаду июля уже достигла 16,57% годовых — это близко к пиковым уровням февраля—марта 2022 года, когда на фоне кризиса банки повышали доходность депозитов, чтобы сдержать отток средств клиентов.

Некоторые банки анонсировали улучшение условий по вкладам.

Банк «Дом.РФ» повысит ставку по депозиту «Мой дом» практически на всех сроках размещения. Максимальная доходность будет доступна при открытии депозита на 12 месяцев — 19%.

В МТС-банке не исключили, что в ближайшую неделю скорректируют условия по накопительным счетам.

Банк РНКБ планирует в ближайшее время поднять ставку по вкладам для физических лиц на 2 п.п. на срок до 12 месяцев.

Росбанк пересмотрит ставки по различным сберегательным продуктам с 27 июля, сообщил его представитель. При открытии вклада через каналы банка доходность будет начинаться от 18,5%, а на маркетплейсах вроде banki.ru и «Финуслуги» доходить до 21% для новых клиентов.

«Сильной коррекции по ставкам в депозитах мы не планируем, так как ожидания по 18-процентной ставке уже были заложены в это повышение», — говорит директор по развитию накопительных продуктов и индивидуальных решений Альфа-банка Елена Борисова. По ее словам, до конца года доходность депозитов в России может превысить 20%.

«В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшего изменения ставок по кредитным и сберегательным продуктам», — сказал представитель ПСБ.

Абсолют Банк в ближайшие дни повысит ставки по всем сберегательным продуктам, сказал директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич.

НРА ранее прогнозировало, что ставки по коротким вкладам до 90 дней «стабилизируются в диапазоне 16–18%» годовых.

«На текущий момент индикаторы рынка не демонстрируют ожиданий на снижение ставок на горизонте до одного года, исходя из чего можно предположить, что банки будут удлинять срочность вкладов», — отмечает финансовый директор Экспобанка Михаил Степанов.

Действия Банка России вновь дали сигнал рынку, что период высоких ставок затянется, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «В этих условиях постепенная переоценка может идти по всем депозитным продуктам. Однако чувствительность длинных вкладов к росту ставки будет ниже», — заключает он.

Что будет с кредитами и ипотекой

После подъема ставки рынок розничного кредитования «продолжит работу в довольно сложных условиях», считает первый зампред «Сбера». По его словам, это будет связано не только с денежно-кредитной политикой ЦБ, но и с мерами регулятора по сдерживанию кредитования: Банк России повышает для кредиторов надбавки и ужесточает макропруденциальные лимиты по необеспеченным ссудам. Похожие меры действуют в ипотеке, а с 1 июля — и в автокредитовании.

«Потребность в заемных средствах у граждан сохранится. В то же время спрос будет более целевым и на более короткие сроки», — ожидает Царев.

«ВТБ не исключает возможности пересмотра условий по кредитам. Конкретные решения будем принимать, учитывая действия рынка. На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ будет еще охлаждать рынок розничного кредитования, спрос будет замедляться», — прокомментировал представитель ВТБ. В банке «Открытие», который входит в группу ВТБ и находится в процессе интеграции, сообщили, что их кредитная политика будет аналогичной действиям ВТБ.

Ставка по ипотеке будет повышена на величину, сопоставимую с изменением ключевой ставки, сказал Костюкевич из Абсолют Банка. Последний раз банк повышал ставки в январе текущего года.

МТС-банк будет принимать решение об изменении ставок по кредитным продуктам на следующей неделе, сказал представитель кредитной организации. В Альфа-банке, Почта Банке и банке «Дом.РФ» не ответили на вопросы РБК о возможном пересмотре ставок по потребкредитам и ипотеке.

Ставки по кредитам начали заметно расти и без подъема ключевой: так, средняя стоимость ипотечных кредитов по рыночным программам с начала года поднялась на 3,5 п.п. — до 19,7% на 19 июля, следует из данных «Дом.РФ». Согласно статистике ЦБ, в мае ставки по краткосрочным ссудам для физлиц составили 27,7%.

Существенного изменения условий по розничным ссудам в ближайшее время ожидать не стоит, считает Пивень из АКРА: «После однозначных сигналов от регулятора о предстоящем повышении ключевой многие банки заранее начали закладывать его в платежи по кредитам. Стоимость кредитов для граждан сейчас уже находится на очень высоком уровне. Ставки рыночной ипотеки после окончания наиболее массовой льготной программы фактически запретительные, что подтверждают данные выдач жилищных кредитов за июль», — поясняет эксперт.

С ним согласна руководитель аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова. «Ставки по ним и так уже находятся на предельных значениях, и сейчас на них в большей степени влияют другие инструменты регулирования, нежели ключевая ставка: макропруденциальные надбавки, лимиты, отмена моратория на верхнюю границу ПСК (полной стоимости кредитов. — РБК)», — отмечает она.

Солдатенкова, однако, не исключает, что возможный новый раунд повышения ключевой ставки до 19–20% годовых «повлечет за собой резкое удорожание кредитных продуктов банков».

«Поскольку регулятор не изменил сигнал рынку на нейтральный, отметив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, перехода ЦБ к циклу смягчения ДКП (денежно-кредитной политики. — РБК) следует ожидать не ранее 2025 года. Тогда же следует ожидать постепенного снижения и ставок по потребительским кредитам, автокредитам и рыночной ипотеке», — заключает эксперт.

Последние полгода ключевая ставка на уровне 16% «несколько сдерживала темпы роста кредита, но его динамика все еще далека от сбалансированной», отметила во время брифинга 26 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Данных за июль еще нет, но в июне прирост ипотечного портфеля банков ускорился до 3,1% (с 1,7% в мае) на фоне сворачивания льготных программ, а темпы потребкредитования сохранились на уровне 2% в месяц.

Кредитование населения растет быстрее прогнозов «в условиях увеличения доходов значительной части населения», констатировала глава ЦБ.