Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
Военные, которые заключат контракт для участия в военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. руб. Для этого нужно будет подписать контракт с 1 августа по 31 декабря этого года, следует из указа президента России Владимир Путина.
Ранее военным, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб.
Вместе с этим глава государства рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, решившим заключить контракт во время спецоперации.
В настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на:
- ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);
- выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);
- надбавки и премии;
- выплаты при ранении (от 3 млн руб.);
- выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);
- страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);
- единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.).
По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули тогда в министерстве.
В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек. Путин в июне сообщал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. российских военных.
Потери российская сторона в последний раз раскрывала в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.
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