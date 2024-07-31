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Военная операция на Украине ,  
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Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации до ₽400 тыс.
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Военная операция на Украине
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Ранее заключившим контракт военным полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб. Путин увеличил ее до 400 тыс. руб., а также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. новым контрактникам
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные, которые заключат контракт для участия в военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. руб. Для этого нужно будет подписать контракт с 1 августа по 31 декабря этого года, следует из указа президента России Владимир Путина.

Ранее военным, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб.

Вместе с этим глава государства рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, решившим заключить контракт во время спецоперации.

В настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на:

  • ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);
  • выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);
  • надбавки и премии;
  • выплаты при ранении (от 3 млн руб.);
  • выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);
  • страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);
  • единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.).

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По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули тогда в министерстве.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек. Путин в июне сообщал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. российских военных.

Потери российская сторона в последний раз раскрывала в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Военная операция на Украине контрактники российские военные выплаты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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