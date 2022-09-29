Оператор назвал сроки окончания утечки газа на «Северном потоке-1»

Nord Stream ожидает, что утечка на газопроводе прекратится в начале следующей недели. В компании не стали делать прогнозы о дальнейшей работе «Северного потока», отметив, что сперва нужно оценить ущерб

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток-1» прекратится в понедельник, 3 октября, полагают в компании-операторе проекта Nord Stream AG, сообщает Reuters.

Представитель компании отказался делать прогноз о том, когда газопровод может снова быть введен в эксплуатацию, отметив, что сначала нужно оценить ущерб от разрушений. «Оценку можно будет провести на месте, как только нам удастся приблизиться к району [происшествия]. Сейчас это запретная зона», — сказал он агентству.

26 сентября оператор зафиксировал падение давления в обеих нитках газопровода, а также в одной из ниток «Северного потока-2» (его маршрут идет вдоль «Северного потока-1» по дну Балтийского моря). Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за «дыры в трубе». Вскоре после этого власти Швеции и Дании сообщили об утечке газа в Балтийском море в исключительной экономической зоне этих стран. Сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах утечки.

Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах, указав, что сроки восстановления инфраструктуры невозможно оценить. Причину аварии установят при расследовании, но пока можно говорить, что утечки газа вызваны физическими повреждениями, уточнили в компании.

В НАТО и Евросоюзе считают, что к утечкам на газопроводах привели преднамеренные атаки. Шведская полиция квалифицировала произошедшее как «грубый саботаж».

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