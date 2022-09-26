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В обеих нитках «Северного потока-1» упало давление

Работа «Северного потока-1» приостановлена с конца августа. В ночь на 26 сентября резкое падение давления произошло в одной из ниток «Северного потока-2» из-за дыры в трубе, власти Дании сообщили об утечке у острова Борнхольм
«Газпром» GAZP ₽207,89 -7,54% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщили РБК в пресс-службе компании-оператора Nord Stream. Там добавили, что выясняют причины.

Кроме того, в ночь на понедельник резкое падение давления — с 105 до 7 бар — было зафиксировано в нитке А трубопровода «Северный поток-2». Со слов представителя оператора Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, причиной стала дыра в трубе, но пока неизвестно, где именно она находится. В компании отметили, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Позднее агентство морского управления Дании заявило об утечке газа в Балтийском море недалеко от Борнхольма; судам посоветовали обходить район ЧП.

В нитке «Северного потока-2» упало давление из-за дыры в трубе
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Северный поток-2» был достроен осенью прошлого года, но так и не введен в эксплуатацию. Германия приостановила его сертификацию из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала боевых действий на Украине. Мощности газопровода решили использовать для газоснабжения регионов Северо-Запада России.

Прокачка по «Северному потоку-1» с лета текущего года сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 35 млн кубометров. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. Из-за санкций против России сложности возникли с возвращением газотурбинного агрегата из Канады, куда он был отправлен на ремонт. Оттава согласилась передать турбину Берлину, чтобы тот вернул ее Москве. Сейчас агрегат находится в ФРГ, российская компания настаивает на получении документальных разъяснений, что дальнейшие перевозки и ремонт турбин не подпадут под санкции.

Регулятор ФРГ не увидел в дефекте турбины причину остановить Nord Stream
Бизнес
Компрессорная&nbsp;станция &laquo;Портовая&raquo;

Власти Германии указывают, что Берлин подготовил все документы для отправки турбины в Россию. В Siemens считают, что российская сторона сократила прокачку по «Северному потоку-1» по политическим причинам, Москва это отвергает: в Кремле возлагают вину за сокращение поставок газа в Европу и рост цен на электричество на политиков, которые ввели санкции против российской стороны.

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В конце августа поставка газа по трубопроводу была полностью остановлена для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». По графику газопровод должен был вернуться к прокачке газа 3 сентября, однако за день до этого «Газпром» объявил, что на оборудовании последнего газотурбинного двигателя была выявлена утечка масла, поэтому прокачка останавливается на неопределенный срок. В Siemens отмечали, что утечка обычно не влияет на работу турбины, эту неисправность можно устранить, не приостанавливая «Северный поток». Об этом же заявило Федеральное сетевое агентство Германии.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Северный поток давление газопровод Nord Stream
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