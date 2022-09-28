Боррель связал повреждения на «Северных потоках» с преднамеренными актами

На это, по словам главы европейской дипломатии, указывают все имеющиеся данные. ЕС поддержит любое расследование повреждений на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2»

Жозеп Боррель (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Вся доступная информация указывает на преднамеренный характер инцидентов, которые привели к утечкам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

Евросоюз поддержит «любое расследование, направленное на четкое установление того, что случилось и почему», заверил он. Брюссель после случившегося усилит безопасность своей энергетической инфраструктуры.

Утечки произошли в ночь на 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Власти последней заявили, что произошедшее стало результатом «взрывов, вероятно, вызванных саботажем». О саботаже говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Оператор Nord Stream AG сообщил о связанных с физическими повреждениями беспрецедентных разрушениях, которые произошли одновременно на трех нитках обоих газопроводов.

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