Шведская полиция квалифицировала утечку на Nord Stream как грубый саботаж

Утечка газа из обоих «Северных потоков» произошла рядом с датским островом Борнхольм у берегов Швеции. Оператор газопровода сообщал, что в трубах есть дыры, сейсмологи фиксировали взрывы в районе утечки

Шведская полиция составила протокол после появления утечек на обоих газопроводах «Северный поток», преступление квалифицировано как «грубый саботаж», передает Sverigesradio со ссылкой на полицию.

Утечку из трубопроводов обнаружили вечером 26 сентября. Сообщалось, что компания-оператор Nord Stream AG зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока-1», а также в одной из ниток «Северного потока-2» (они идут почти параллельно). В последнем, как указывали в компании, была обнаружена дыра.

Датское морское управление сообщило об утечке газа в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Остров принадлежит Дании и находится недалеко от берегов Швеции.

Позднее стало известно, что сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода.

Оператор 27 сентября, комментируя разрушения газопровода, назвал их «беспрецедентными» и отметил, что сроки возобновления работы инфраструктуры пока нельзя оценить.





Кремль счел новости о разрушении газопровода «тревожными», а саму ситуацию — «беспрецедентной». Кроме того, там заявили, что нельзя исключать любые причины, которые привели к разрушениям, в том числе диверсию.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пока не подтверждает данные о саботаже, но указал, что такие действия не отвечают чьим-либо интересам, передает Reuters. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал более категоричное заявление и назвал инцидент саботажем, который может привести к дальнейшей «эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине».