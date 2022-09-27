Сейсмологи зафиксировали взрывы в районах утечек из «Северного потока»

В ночь на 26 сентября сейсмологические приборы зарегистрировали два подводных взрыва в районе газопровода «Северный поток»

Фото: Michael Probst / AP

Сейсмологи в Дании и Швеции в понедельник зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сейсмолог Бьорн Лунд, сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете, в эфире телеканала SVT, передает Reuters.

«Нет сомнений, что это были взрывы», — сказал он.

О том, что сейсмограф на датском острове Борнхольм дважды зафиксировал всплески, также сообщает Центр Гельмгольца в Потсдаме (Центр изучения геологических наук GFZ).

Всплески были зарегистрированы в полночь по Гринвичу (три часа ночи мск), а затем в 17.00

Утечки газа из обеих ниток трубопровода «Северный поток-1», а также из одной нитки магистрали «Северный поток-2» обнаружили в ночь на 26 сентября, когда в трубопроводах резко упало давление. Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Глава Датского энергетического агентства регулятор Кристоффер Беттцау допускал, что газопровод мог быть поврежден намеренно.

Кремль, комментируя утечки, допускал, что повреждения могли стать результатом диверсии. Расследование ведут органы безопасности Германии. Источники, связанные с ними, сообщили Der Tagesspiegel, что рассматриваются два главных варианта «авторства предполагаемых атак» — что это могла быть операция украинских сил либо операция России, проведенная под «ложным флагом». Москва неоднократно отвергала обвинения в использовании газа в качестве политического оружия.

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Прокачка по «Северному потоку-1» полностью остановлена с конца августа для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». По графику газопровод должен был возобновить прокачку газа 3 сентября, однако за день до этого «Газпром» объявил, что на оборудовании последнего газотурбинного двигателя была выявлена утечка масла, поэтому работа трубопровода остановлена не неопределенный срок. В то же время в Siemens, а также в Федеральном сетевом агентстве Германии отмечали, что утечка обычно не влияет на работу турбины, эту неисправность можно устранить, не приостанавливая работу газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» был достроен осенью прошлого года, но так и не введен в эксплуатацию. Германия приостановила его сертификацию из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала боевых действий на Украине. Мощности газопровода решили использовать для газоснабжения регионов Северо-Запада России.