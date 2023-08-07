Глава Камчатского края рассказал РБК о том, как природа меняет человека, при каких условиях заповедники могут ограничить турпоток, о борьбе со стереотипом «уезжать с Камчатки» и пассажирах, тоннами вывозивших красную икру в багаже

Владимир Солодов (Фото: kremlin.ru)

«На Камчатке ты меняешься», — начинает разговор с РБК губернатор Камчатского края Владимир Солодов, москвич, который последние восемь лет живет на Дальнем Востоке.

«Когда ты живешь на Камчатке, ты зависим от природы — это чувство очень ценное, в городах мы его утрачиваем. Ты встречаешь медведя и понимаешь, что беззащитен перед ним, даже с проводником. Ты ловишь рыбу и понимаешь, что рыба сильнее, чем ты. Ты едешь на работу и видишь, как курится вулкан, и знаешь, что этот вулкан точно будет извергаться — через 50 лет или через 500. Или начинается пурга, и мы все сидим дома, отменяются занятия в школе, не ходит общественный транспорт и не летают самолеты. Ты должен подстраивать свои планы под природу, и это настраивает немного на философский лад», — рассуждает губернатор. Связь с природой формирует у человека более устойчивые привычки, и можно учить этому людей, которые приезжают отдыхать, убежден Солодов: «Наша миссия — менять мышление людей через туризм».

Камчатка — отдаленный регион с суровым климатом, где на 400 тыс. квадратных километров живет 300 тыс. человек, описывает Солодов. Пока край остается одним из самых дотационных регионов в стране: «Наш бюджет — примерно 100 млрд руб. в год. Сами мы зарабатываем примерно 40 млрд руб., а 60 млрд — дотация». Основные доходы приносит НДФЛ, а четверть всех расходов бюджета идут на энергетику. Большой объем средств тратится на социальные меры поддержки, на выплаты бюджетникам и на коммуналку, и на обеспечение транспортных расходов. Одна из острых проблем — отток населения.

Сейчас власти Камчатского края ставят перед собой задачу повысить уровень самообеспеченности бюджета и привлекать в регион «молодых и энергичных», чтобы переломить распространенный стереотип, что с Камчатки нужно уезжать.

О жизни на полуострове и о том, как сделать Камчатку более доступной для россиян, о планах перезагрузки внешнего облика Петропавловска-Камчатского, благоустройстве заповедников и морских круизах на Сахалин, любительской рыбалке и эксперименте по запрету вывозить с Камчатки красную икру в багаже, Владимир Солодов рассказал РБК.

Об обращении туристов в «веру защитников природы»

О том, как сделать поездки на Камчатку доступнее и строительстве новых курортов

Почему Петропавловск-Камчатский «отталкивает» туриста

О развитии круизного туризма между Сахалином и Камчаткой и туристах из западного мира

О стереотипе «с Камчатки нужно уехать»

О рыбалке и тоннах красной икры в багаже авиапассажиров

О превращении Камчатки в центр судоремонта и энергетический хаб

О том, почему железная дорога на Камчатку — фантастика

О необходимости субсидировать региональные авиарейсы

«Мы пускаем людей на природу и обращаем в нашу веру»

— Туристический поток на Камчатку увеличивается каждый год на 10-12%, отмечает Солодов, в 2022 году край посетило более 300 тыс. туристов. Это не только на четверть превышает итоги допандемийного 2019-го, но и сопоставимо со всем населением региона (на 1 января 2022 года в Камчатском крае, по данным местных властей, проживало 312,7 тыс. человек).

К 2030 году число туристов на Камчатке может увеличиться до 1 млн, прогнозирует губернатор: «В масштабах Москвы, Петербурга и даже Владивостока это небольшие цифры, но для нас это много». Увеличивать туристический поток — это не самоцель, добавляет Солодов: не важно, сколько приехало туристов, нужно, чтобы приезжало столько людей, сколько край сможет принять.

Территория ландшафтного природного парка «Голубые озера» (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

Камчатка — это большой заповедник, и одна из миссий по развитию туризма в регионе состоит в том, чтобы научить людей обращаться с природой, объясняет Солодов: «Заповедник обычно воспринимают как место, где природу защищают от людей и куда их не пускают. Мы считаем по-другому: один из принципов нашего заповедника — защищать природу не от людей, а вместе с людьми. То есть мы пускаем людей на природу, там их меняем и обращаем в свою веру защитников природы».

При правильной организации экскурсий люди могут не вредить природе, но если она начинает деградировать, «надо остановиться», говорит Солодов: «Я часто привожу пример с Кроноцким заповедником, где в 1960-1970-х годах был всесоюзный туристический маршрут. Люди приезжали к побережью и шли несколько дней до Долины гейзеров и обратно. За 10 лет его посетило примерно 10 тыс. человек, и мы до сих пор видим негативное воздействие того периода: не зарастают тропы, выросли каньоны после того, как люди перетаскивали там камни. Сейчас Долину гейзеров посещает сопоставимое количество туристов — около 9 тыс. человек в год, но они не наносят вреда, потому что прилетают на вертолете, проходят по настильным тропам под присмотром гидов, ничего не трогают и улетают».

«Туризм на Камчатке не должен быть элитарным»

— Камчатка считается одним из самых дорогих внутрироссийских направлений для туризма. Это связано со стоимостью перелетов и экскурсионным обслуживанием: чтобы увидеть природу региона, мало просто приехать в Петропавловск-Камчатский и изучать окрестности города — например, для поездки в Долину гейзеров нужно брать вертолетную экскурсию. Поэтому Камчатку посещают в основном обеспеченные туристы: в среднем экскурсионный тур обходится в 120-150 тыс. руб. на одного человека, оценивала в начале 2023 года Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На сегодняшний день туризм на Камчатке недешев, признает Солодов, и задача властей — расширить сегменты доступного туризма, связанного с наземным обслуживанием, а также детского и молодежного отдыха. «Это звучит как противоречивый тезис, но наш туризм не должен быть массовым, и при этом должен быть доступен всем. Он не должен быть элитарным», — считает Солодов.

Средний чек за поездку длительностью пять-семь дней, по словам Солодова, сейчас составляет от 80 тыс. руб. на человека: «Санкции, прямо скажем, сыграли нам на руку: самолеты, которые должны были летать в зарубежные страны, стали летать к нам. Из Москвы в Петропавловск-Камчатский сегодня три рейса в день, это большие широкофюзеляжные самолеты. Билеты стоят около 27 тыс. туда-обратно — за восьмичасовой перелет это недорого».

Еще один способ сделать поездки в регион более доступными — создание агрегаторов-аналогов сервисов GetYourGuide и Airbnb, с помощью которых туристы сами смогут спланировать свое путешествие. «Сейчас поездка на Камчатку воспринимается как приключение, которые лучше заказать где-то в турагентстве. А наша задача — сделать так, чтобы отели и экскурсии человек мог подобрать сам, потому что у нас есть гиды, которые готовы качественно и недорого оказывать услуги, и тур можно сделать дешевле, если несколько туристов вскладчину хотят арендовать машину и поехать на вулканы», — объясняет Солодов.

«Пока туризм в основном мужской»

Основная точка притяжения на Камчатке — природные объекты, вокруг которых нужно развивать дорожную, гостиничную, ресторанную и развлекательную инфраструктуру. Всего в Камчатском крае планируется создать около трех-пяти таких кластеров с круглогодичной инфраструктурой. Первый из них — парк «Три вулкана» в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, который реализует компания «Интеррос» Владимира Потанина. В рамках проекта планируется построить горную деревню на 2 тыс. мест, откуда будет стартовать сеть из 15 однодневных маршрутов через Вилючинский перевал, говорит Солодов. В прошлом году к будущему парку уже начали строить дорогу, линию электропередач, а также систему транспортировки термоминеральной воды с месторождений. А в этом году планируется начать строительство самого курорта — сейчас решаются вопросы, связанные с получением льготного кредитования, уточняет Солодов. «Рассчитываем, в 2026 году первая очередь курорта уже будет готова принять туристов», — говорит он.

Пока туризм на Камчатке в основном «мужской». «Наша задача — сделать так, чтобы он был не только приключенческим, но и для всей семьи. Мужчина поехал на рыбалку или на хели-ски (разновидность горнолыжного спорта со спуском по нетронутым снежным склонам с подъемом к началу спуска на вертолете). Жена в это время поехала в спа-центр или на гастрофестиваль, а дети заняты в бассейне или в парке развлечений», — продолжает губернатор.

«Одна из задач — затащить туриста в город»

— «Сейчас Петропавловск-Камчатский отталкивает туриста. Он не очень красивый, там много ветхих зданий, — признается Солодов. — Поэтому турист обычно не задерживается в городе, а сразу едет на природу и живет на турбазе. Нам нужно сделать так, чтобы каждый турист, который приезжает на Камчатку, останавливался в городе и провел там, как минимум, одну ночь, потратил деньги в ресторане, сходил в музеи, погулял по центру», — перечисляет Солодов.

В этом году в Петропавловске-Камчатском началась реализация проекта по перезагрузке внешнего облика города. Мастер-план в сентябре прошлого года одобрил президент Владимир Путин. На реализацию плана до 2030 года предусмотрено 149,6 млрд руб., из которых 47,8 млрд (32%) составят внебюджетные средства.

Петропавловск-Камчатский (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

План предполагает, в том числе, расширение гостиничной инфраструктуры и строительство средств размещения разного класса — от пятизвездочных гостиниц до хостелов. Сейчас в городе, по словам Солодова, нет ни одной пятизвездочной гостиницы, но в начале 2024 года планируется открыть первую (гостиница «Анкилон», инвестор — ООО «Новый дом»). Проекты по строительству гостиниц обсуждаются и с крупными инвесторами из других регионов, в частности, к проектам на Камчатке «присматривается» Mantera Group, но деталей Солодов не раскрывает.

Петропавловск-Камчатский стоит на сопках, и на самую высокую — Мишенную, сейчас очень сложно попасть. Один из крупных объектов, которые планируется построить в рамках «перезагрузки» облика города — туристическая канатная дорога, которая будет соединять центр с вершиной этой сопки, где будет благоустроен парк, откуда вниз можно будет спуститься пешком. «Это будет один из первых проектов в городе, планируется, что в 2025 году он уже будет реализован», — рассказывает Солодов. Суммарный объем инвестиций составит 1,4 млрд руб.: 1,2 млрд из них выделит частный инвестор — компания «Васта Дискавери», 200 млн направят из федерального бюджета, следует из плана развития города.

«До санкций к нам заходили международные круизные лайнеры»

— Между российскими регионами нет борьбы за туриста, а есть «взаимное усиление», считает Солодов. «В этом смысле мы не боимся конкуренции — чем больше люди будут путешествовать, тем больше будет раскручиваться маховик туризма. Человек, приехавший на Сахалин и увидевший, насколько красив Дальний Восток, потом приедет и к нам».

В проработке находятся и сквозные межрегиональные маршруты — например, круизный туризм между Сахалином и Камчаткой, рассказывает Солодов. Сейчас на этом направлении работает только экспедиционный туризм — небольшие суда отправляются на Северные Курилы или Командорские острова наблюдать за китами. «Но это индивидуальные истории на 10-15 человек. А если говорить про серьезный круизный туризм, это мегалайнеры на тысячи человек», — констатирует Солодов.

«До санкционных ограничений к нам заходили круизные лайнеры крупнейших международных компаний. Петропавловск-Камчатский был вторым портом в стране по заходу круизных лайнеров после Санкт-Петербурга. Но сейчас эта история закрылась. А это очень перспективное направление туризма, которое нужно развивать», — говорит чиновник.

«Иностранцы запускали целую индустрию на Камчатке»

Хотя круизные лайнеры и привозили на Камчатку туристов из других стран, доля иностранцев в общем турпотоке в регион никогда не была большой — около 10-15%, говорит Солодов. Но иностранцы представляли собой важный и платежеспособный сегмент туризма, который задавал планку качественного обслуживания: «Они запускали целую индустрию, предъявляя определенные требования, которым операторы вынуждены были соответствовать. Например, на иностранном турпотоке у нас сформировался один из лучших в стране сервис хели-ски туризма. В сравнении с другими видами туризма [это] дорогой, но зато уникальный с точки зрения эффекта».

На Камчатку приезжали в основном туристы из западного мира — американцы и европейцы. В пандемию иностранный туристический поток обнулился, и сейчас его нужно восстанавливать, привлекая путешественников из дружественных стран. «Наша задача — заместить его новыми рынками — азиатскими и арабскими странами, где есть платежеспособный спрос и запрос на этот тип путешествия. Но это не просто, потому что нужно объяснять, что такое Камчатка, как сюда приехать, что это безопасно и не представляет собой какого-то экстремального вызова. Но уверен, что за этим будущее», — оптимистичен Солодов.

Владимир Солодов о проектах с иностранцами на Камчатке: «У нас из-за санкций ни одного проекта с иностранцами не приостановлено, но это показатель и хороший, и плохой. По-честному, их не было».

«Мы хотим переломить стереотип, что с Камчатки нужно уехать»

— Развитие туризма на Камчатке должно вовлекать местных жителей и создавать более удобную инфраструктуру и для жителей края, уверен губернатор. Отток населения — одна из острых проблем региона, начиная еще с 1990-х годов, говорит Солодов. «Стереотип, что с Камчатки нужно уехать, очень укоренен у молодежи, и мы хотим его переломить. У нас очень мало молодых людей: 11-ый класс заканчивают около 1,6 тыс. человек в год. С каждым из них я стараюсь встречаться лично, и каждый выпускник школы получает бесплатную поездку в Долину гейзеров из бюджета региона», — рассказывает губернатор.

В последнее время отток населения на Камчатке замедлился, а среди молодежи после студенческого возраста практически прекратился: в регион возвращаются люди в возрасте 25-35 лет, отмечает Солодов. Тенденцию он связывает с возможностью трудоустройств и высокооплачиваемыми рабочими местами. Средняя зарплата на Камчатке сейчас приближается к 85 тыс. руб., минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 50 тыс. руб.

Посёлок Палана (Фото: РИА Новости)

Власти стремятся формировать у Камчатки имидж молодежного региона, удерживать людей старшего возраста — не самоцель, продолжает Солодов: «Здесь действительно непростой климат, многим хочется уехать в более теплые, комфортные края, это нормально. Моя задача — привлечь ярких людей, которые готовы смириться с тем, что сейчас жизнь не во всем комфортна в обмен на возможность показать результат. Я убежден, что демографические процессы нужно решать не количественно, привозя определенную категорию людей, в качественно, привлекая пассионарных людей, которые будут оставаться и приезжать к нам на Камчатку».

О добыче золота в туристической зоне и на рыболовных участках В конце июня стало известно, что глава Камчатки попросил вице-премьера Юрия Трутнева проверить геологов, ведущих поиски золота в непосредственной близости от туристического кластера с заявленными инвестициями в 9,4 млрд руб., и предложил прекратить их деятельность. Вице-премьер, по словам Солодова, это предложение поддержал и дал соответствующее поручение. «Пока мы работаем, целый ряд потенциальных лицензий на добычу золота были приостановлены. Но в случае, если участок недр уже был выделен, и нарушений нет, законодательство не позволяет нам в одностороннем порядке изымать участок, поэтому у нас идут переговоры», — говорит губернатор. На золотодобытчиков жалуются и рыбаки: в начале июня глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупредил, что работы по добыче россыпного золота могут нанести ущерб рыболовным участкам на Дальнем Востоке. По его словам, почти все месторождения россыпного золота на Камчатке совпадают с местами обитания лососей, и его добыча может привести к уничтожению высокопродуктивных нерестилищ тихоокеанских лососей. «Хочу подчеркнуть, что я не против недропользователей. Я за то, чтобы было зонирование. Там, где активно развивается туризм или активно идет рыбный промысел, связанный с нерестовыми реками, нужно закрыть добычу россыпного золота и полезных ископаемых. Есть территории, на которых приоритет отдается туризму и рыбохозяйственному комплексу», — подчеркивает Солодов.

«Накормить людей дешевой и качественной рыбой»

— На Камчатке добывается около трети всей российской рыбы. В 2022 году уловы камчатских рыбаков составили около 1,5 млн т, из них около 134,5 тыс. т — добыча тихоокеанских лососей. Около 70% этой рыбы идет на экспорт — ключевым импортером этой продукции выступает Китай, роль которого за последний год выросла. Доходы и объем рыбного экспорта в 2022 году не снизились из-за санкций, утверждает Солодов. Но для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо переориентировать поставки и на внутренний рынок, уверен он.

В июне 2023 года власти Камчатки заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями, напоминает Солодов. В рамках этих договоренностей рыбаки напрямую будут поставлять камчатский минтай, горбушу и сельдь на рынок центральных регионов страны. В эксперименте участвуют «Вкусвилл», «Гиперглобус», «Лента» — в этом году из Камчатского края в их магазины в центральных регионах России будет направлено около 3 тыс. т рыбы.

«Сейчас мы вручную собираем это как пилотный проект, договариваемся с рыбаками о поставке рыбы, а с торговыми сетями — о реализации и прямой логистике без посредников, — рассказывает Солодов. — Мы делаем ставку на социальные виды, чтобы накормить людей дешевой и качественной рыбой». Кроме этого, власти Камчатки договариваются о расширении поставок ценных видов лососей — например, чавычи, в московские рестораны, чтобы продвигать культуру ее потребления.

Камчатка — место, где сохранен нерест дикого лосося, и качественная рыбалка может быть одной из точек притяжения, указывает губернатор. «Но пока вклад любительской рыбалки в экономику у нас небольшой. Доходы от промышленного рыболовства и любительской рыбалки несопоставимы — это примерно 95 к 5. Для примера, в США доходы промысловой и туристической рыбалки примерно сопоставимы — 50 на 50. У этого большая перспектива, которую нам предстоит развивать», — говорит Солодов.

«Пассажир приехал в аэропорт и сдал 2 т икры в багаж»

Осенью прошлого года на Камчатке для борьбы с браконьерством начался эксперимент по ограничению вывоза красной икры в багаже пассажиров. С 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025-го закон запрещает гражданам вывозить авиатранспортом в багаже или ручной клади более 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки).

До начала эксперимента, по данным Россельхознадзора, летевшие с Камчатки пассажиры перевозили в личном багаже более 500 т икры в год. Запуск эксперимента, по словам главы Камчатки, уже вызвал системные сдвиги: «Основные выводы мы сделаем по итогам путины, но уже сейчас видно, что объем перевозимой икры сократился в четыре раза по сравнению с объемами прошлых лет».

Опасения, что ограничения по перевозке икры вызовут коллапс в аэропорте и усложнят жизнь пассажирам, по словам губернатора, не оправдались. Досмотр багажа занимает у людей дополнительно не более пяти-семи минут, при этом из аэропорта пропали «безумные нагромождения контейнеров, которые были раньше», утверждает Солодов. «Более того, на фоне этого эксперимента даже сократились задержки рейсов, потому что за год средний багаж на человека ощутимо уменьшился, — отметил он. — В 2022 году максимальный объем лососевой икры, сданной в личный багаж одним человеком, составил 2 т. То есть пассажир приехал в аэропорт, сдал 2 т немаркированной икры, и на вопрос: «Откуда у вас?», ответил: «Это не ваше дело, это для личного пользования». Понятно, что это браконьерство в промышленных масштабах — сейчас такого нет».

Контроль вывоза красной икры в международном аэропорту «Елизово» (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

«Перевалка СПГ превратит Камчатку в энергетический хаб»

— Год назад в России был принят план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Среди мер, которым власти уделяют особое внимание на фоне международных санкций, — строительство до 2024 года морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. На реализацию этого проекта недалеко от Петропавловска-Камчатского в бухте Бечевинская будет выделено 32,02 млрд руб., в том числе 20,05 млрд из внебюджетных источников.

Первые отгрузки СПГ на Камачатке произойдут на рубеже 2023-2024 годов. «Смысл в том, чтобы осуществить перегрузку сжиженного природного газа с судов ледового класса (будут загружаться на Ямале), на суда общего класса, что дает серьезный экономический эффект. На Камчатке газ будет перегружаться в плавучее хранилище и отсюда уже судами большого класса («Панамаксами») развозиться по всему миру», — объясняет Солодов. Он уверен, что реализация этого проекта позволить Камчатке войти в число глобальных энергетических хабов.

Другим ключевым примером развития региона за счет логистики губернатор называет создание центра судоремонта. «Рыбакам нужно ремонтироваться там, где они рыбачат. В постсоветское время возможности [Камчатского центра судоремонта] были во многом утрачены, сейчас мы их собираем снова», — рассказал Солодов. Весной 2023 года краевые власти заявили, что объем услуг в судоремонте и судостроении на Камчатке достиг 3 млрд руб., а численность работников, занятых в этом секторе составила более 1,5 тыс. человек. В рамках проекта крупнейшая рыбопромышленная группа «Норебо» собирается создать судоремонтную верфь и базу техобслуживания флота с двумя производственными площадками и четырьмя плавучими доками. Это позволит проводить докование до 100 судов, надводный ремонт — до 240 судов и межрейсовое обслуживание — до тысячи судов в год.

«Норебо» будет заниматься ремонтом как своих судов, так и принадлежащих другим компаниям, говорит Солодов. «Раньше большая часть судов ремонтировалась в Китае и Корее. Много судов ремонтировалось во Владивостоке. И это при том, что на перегонке судов рыбаки теряли достаточно серьезные деньги. Поэтому создание центра судоремонта на Камчатке — очевидно выгодная история», — отметил губернатор.

Но для повышения роли СМП в жизни Камчатки нужно еще и комплексное развитие незамерзающей Авачинской бухты — главных транспортных «ворот» региона. «Именно здесь находится наш основной торговый порт Петропавловск-Камчатский. В Авачинской бухте еще есть что улучшать и развивать. Есть старые промышленные площадки, которым нужна реанимация», — говорит Солодов. Как дополнительная точка перегрузки может быть интересен северный порт Тиличики (находится ближе к границе с Чукоткой), добавляет он.

«Была ставка на газификацию за счет собственных месторождений»

Одна из проблем края — зависимость от внешних энергоресурсов. К ключевым проблемам развития энергетики Камчатки местные власти относят:

высокий уровень стоимости энергоресурсов (себестоимость генерации электроэнергии кратно превышает среднероссийский уровень);

зависимость региональной энергетики от привозного топлива, а также высокие транспортные тарифы по его доставке в регион;

высокие показатели износа объектов энергетической инфраструктуры и дефицит сетевых мощностей;

наличие изолированных энергоузлов (отсутствие единой энергосети).

В сентябре 2022 года совладелец и предправдения НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании у Путина заявил о готовности построить инфраструктуру для газификации Камчатки. Но для этого потребуется дополнительная ресурсная база, оговаривался бизнесмен. Предполагалось, что пока решается вопрос с выдачей НОВАТЭКу дополнительных лицензий на Ямале, СПГ будет поставляться с проекта «Сахалин-2».

Солодов говорит, что НОВАТЭК по-прежнему готов поставлять газ на Камчатку и построить значительную часть газораспределительной инфраструктуры на полуострове. При этом он отказался комментировать, с каких месторождений полуостров будет получать сырье.

«У нас изначально была ставка на газификацию за счет собственных месторождений. Но, к сожалению, оценка их емкости, их ресурса была некорректная. Была построена транспортная инфраструктура на 300 с лишним километров до Петропавловска-Камчатского от месторождения. Сейчас «Газпром» поставляет меньше трети от заявленных плановых объемов», — говорит губернатор. В результате оставшуюся долю необходимых энергоресурсов край вынужден замещать мазутом, который «очень дорогой, не экологичный, и не надежный», сетует Солодов. Но поставки СПГ с перевалочного хаба НОВАТЭКа до краевого центра с последующей закачкой сырья в газотранспортную систему по регулируемой цене позволит Камчатскому краю сократить расходы, связанные с энергетикой, начиная с 2025-2026 годов, надеется губернатор. По его словам, дефицит региона составляет 500 млн куб. м газа в год.

«Проект Пенжинской ПЭС стал реалистичным»

Природные особенности северных районов региона, а именно наивысшие в Тихом океане приливы, дают основания рассматривать Камчатку местом развития электроэнергии высокой мощности из возобновляемого источника — кластера приливных электростанций. Так, в Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, два раза в сутки перемещается объем воды сопоставимый с стоком реки Волги за два года — свыше 500 куб. км. Высота приливов в Пенжинской губе достигает 13 м, что, по оценкам специалистов в гидроэнергетике, позволяет разместить здесь приливные электростанции (ПЭС) различной мощности. В 1970-х годах потенциальная установленная мощность таких станций оценивалась в 100 ГВт, что соответствует около 40% общей установленной мощности электростанций ЕЭС России, указано в материалах на сайте краевой администрации

В сентябре 2021 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой ПЭС, в том числе Пенжинской. Реанимацией этого проекта, собиралась заняться компания «Н2 Чистая энергетика» (ранее принадлежала экс-гендиректору золотодобывающей компании «Полюс» Павлу Грачеву).

Сейчас интенсивность проработки проекта несколько снижена из-за санкционных ограничений и текущей экономической конъюнктуры, говорит Солодов: «Но он не списан, просто несколько менее активно ведется проработка. Проект, безусловно, выходит за рамки семилетнего цикла, то есть его реализация возможно за горизонтом 2030 года. Пенжинская ПЭС потянет развитие целых секторов экономики России. Я верю в этот проект в долгосрочной перспективе».

По словам губернатора, Пенжинской ПЭС стали «менее активно заниматься», так как на фоне ситуации в мире сейчас «осложнился вопрос, связанный со сбытом продукции, с технологическим партнерством». При этом он считает, что этот проект стал более реалистичным, так как его разбили на части. «Принято решение не строить сразу 60-километровую плотину, а создать ее сначала в небольшом заливе, отработать технологию и потом масштабировать. Это уже осязаемый проект с посчитанными плюс-минус CAPEX и предпосылками к реализации», — подытожил Солодов.

«Железная дорога на Камчатку — фантастика»

— В отличие от Пенжинской ПЭС губернатор не верит в создание Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали. Последний раз ученые представляли в 2009 году проект по созданию такой ветки, обеспечивающей круглогодичное наземное сообщение Камчатки с Восточной Сибирью и югом Дальнего Востока.

Петропавловск-Камчатский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Это фантастическая история. Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы. Если ко мне кто-то приходит и говорит: давайте построим железную дорогу на Камчатку, сразу заканчиваю разговор с инициатором», — сказал Солодов.

Проект Ленско-Камчатской магистрали политик сравнил с тоннелем между Сахалином и Японией и железной дорогой на Аляску. «Мост на Сахалин или магистраль Якутск-Магадан — несравнимо более реалистичные проекты», — считает Солодов. При этом еще в июне 2022 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков говорил РБК о неприоритетности даже этих мегапроектов. На тот момент их общая стоимость оценивалась в 2,3 трлн руб.

«Тратим на местные авиарейсы более ₽1 млрд»

— Из-за отсутствия железной дороги и неразветвленной сети автодорог власти Камчатки для перевозок пассажиров делают ставку на авиатранспорт — в 2023 году из краевого бюджета на местные рейсы выделено более 1 млрд руб. Большую часть получит Камчатское авиационное предприятие, 25%+1 акций которого — с июля 2022 года принадлежит единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Сейчас флот Камчатского авиационного предприятия состоит из 20 вертолетов и самолетов, в том числе советских Ан-26 и чешских L-410, с поддержанием летной годности которых возникли сложности из-за международных санкций против российской авиаотрасли.

«С эксплуатацией авиатехники не вижу рисков в краткосрочной перспективе. Флот у нас достаточный, хотя и немолодой, — говорит Солодов. — Но за этим горизонтом, конечно, проблемы есть, и мы очень ждем российскую авиационную технику, которая разрабатывается: «Байкал», другие самолеты».

По словам главы Камчатки, он в целом доволен работой единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» (Солодов входит в ее совет директоров). Однако его не устраивает, что федеральную программу субсидирования этого перевозчика не входят рейсы из Петропавловск-Камчатского в Хабаровск и Владивосток.

Кроме того, чиновник считает, что на Камчатке и в других регионах, где авиация не имеет альтернативы, местные рейсы (то есть внутри одного субъекта) должны субсидироваться из федерального бюджета. «Есть поручение об этом от президента, Минтранс на нашей стороне. Как только возможности федерального бюджета позволят, мы сможем добиться выделения этого финансирования. На практике это позволит обеспечить дополнительное снижение тарифов для наших жителей», — отметил Солодов.