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Глава Камчатки попросил остановить поиски золота в туристической зоне

Губернатор Камчатки Солодов попросил остановить поиски золота в туристической зоне
Глава Камчатки попросил вице-премьера Юрия Трутнева проверить геологов, ведущих поиски золота «в непосредственной близости» от туристического кластера с заявленными инвестициями в ₽9,4 млрд. Он предложил прекратить их деятельность
Фото: Игорь Егоров / РИА Новости
Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева поручить проверить деятельность компаний «Камчатгеология» и «Вилюча Металл», которые занимаются поиском и оценкой рудных месторождений золота и серебра «в непосредственной близости» от создаваемого туристско-рекреационного комплекса «Паратунка».

По данным «Росгеолфонда» на 1 января 2023 года, на участках этих компаний нет подтвержденных запасов полезных ископаемых и они ведут работы с нарушением поисковых лицензий, поэтому стоит провести их проверку с «целью возможности досрочного прекращения пользования недрами», отметил губернатор.

Об этом говорится в письме Солодова, которое он направил вице-премьеру 8 июня. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил губернатор и представитель аппарата Трутнева. Полпред в свою очередь поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову разобраться в ситуации и доложить ему о результатах, следует из документа.

Инвестиции в комплекс «Паратунка», который будет расположен в 30 км от аэропорта Елизово и рядом с термальными источниками, оцениваются почти в 9,5 млрд руб., из них инвесторы вложат около 5 млрд руб., еще 4,2 млрд руб. будут направлены на строительство инфраструктуры. Сейчас в этом кластере реализуют инвестпроекты восемь резидентов, отмечает представитель Корпорации развития Дальнего Востока. Крупнейшие из них — туристическая база отдыха с этнопарком Kamchatkafort (2 млрд руб.) и гостинично-термальный комплекс «Green Flow Камчатка» (1,9 млрд руб.).

Работа по поиску россыпного и рудного золота на Камчатке может помешать развитию туристических проектов в Камчатском крае, поэтому Солодов считает, что деятельность геологоразведочных компаний на этих участках должна быть прекращена. «Я последовательно провожу работу по прекращению добычи россыпного золота в туристической и рыбохозяйственной зоне Камчатского края», — заявил он РБК. В начале июня глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что работы по добыче россыпного золота могут нанести ущерб рыбацким объектам на Дальнем Востоке, в частности, могут привести к уничтожению высокопродуктивных нерестилищ тихоокеанских лососей. По его словам, почти все месторождения россыпного золота на Камчатке совпадают с местами обитания лососей.

В Камчатском крае вблизи поселков Паратунка и Термальный выданы поисковые лицензии на участок Средне-Карымшинский («Камчатгеология») и на Карымшинскую площадь («Вилюча Металл»). По лицензии на Средне-Карымшинский участок имеются нарушения, которые должны быть исправлены до августа, говорит представитель Минприроды. По истечении этого срока комиссия Роснедр даст оценку и примет необходимые меры, вплоть до аннулирования лицензии в случае неустранения нарушений, предупредил он. По участку «Вилюча Металл» проводится мониторинг выполнения лицензионных обязательств, по результатам которого также будут приняты соответствующие решения. «Соблюдение требований закона «О недрах», а также экологического законодательства очень важно для социально-экономического развития Камчатского края, всей страны в целом», — подчеркнули в Минприроды. Представитель «Камчатгеологии» отказался от комментариев, с представителем «Вилюча Металл» связаться не удалось.

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Владимир Солодов Золото золотодобыча Камчатка туризм Юрий Трутнев Камчатский край серебро Александр Козлов
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