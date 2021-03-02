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АФК «Система» заинтересовалась рыбалкой на Камчатке

АФК «Система» готовит проект на Камчатке, частью которого может стать любительская рыбалка на лососей. Приток туристов из других регионов может усложнить доступ к рыбалке для жителей Камчатки
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

АФК «Система» 26 февраля 2021 года учредила ООО «Управляющая компания Камчатка проект», чей основной вид деятельности заявлен как «Рыболовство пресноводное», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Гендиректором нового юрлица стал Кирилл Мельников. С 2019-го он возглавляет, в частности, зарегистрированное во Владивостоке ООО «Степь х молоко», которое принадлежит входящему в «Систему» агрохолдингу «Степь»: тогда он договорился с китайскими инвесторами о совместном строительстве в Приморском крае животноводческих комплексов.

Представитель «Системы» отказался от комментариев. Корпорация готовит на Камчатке «масштабный проект», который частично будет связан с туризмом, утверждает источник в АФК, не раскрывая деталей.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Достоверной информации по проекту пока нет, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. РБК направил запрос в правительство Камчатского края и региональное министерство рыбного хозяйства, а также в Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства.

На Камчатке возможен лишь один вид пресноводного рыболовства — добыча тихоокеанских лососей в реках с использованием рыболовных участков, уточняет президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, на большинстве таких речных участков ведется промышленный вылов тихоокеанских лососей, 79 участков предназначены для любительской рыбалки.

Ранее «Система» называла Камчатку как одно из возможных направлений для развития въездного туризма. В прошлом декабре было объявлено о создании собственной туроператорской компании и платформы для приема иностранных туристов. Им должны быть доступны туры не только в Москву и Петербург, но и в Карелию, на Байкал и на Камчатку.

Каковы перспективы любительской рыбалки на Камчатке

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Любительское и спортивное рыболовство на Камчатке — один из наиболее популярных видов активного отдыха. В 2020 году на его долю приходилось 500 т, или около 0,2% всего вылова лососей в регионе, указано в материалах к проекту Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края до 2035 года.

Туризм, связанный с любительской рыбалкой на Камчатке, имеет большие перспективы, хотя из-за сложностей с инфраструктурой такой бизнес требует больших инвестиций, отмечает замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Рыбаки-любители едут на Камчатку, чтобы добывать в сезон «трофейную рыбу»: лососи, которую большую часть жизни проводят в море, заходят на нерест в пресноводные реки. Например, в июне в камчатские реки заходит самый крупный вид тихоокеанских лососей — чавыча. Такой вид туризма на Камчатке и на Кольском полуострове пользуется спросом не только у соотечественников, но и у иностранцев: рыбачить они могут по принципу «поймал-отпустил», когда выловленную рыбу выпускают обратно в водоем, уточняет Сенников.

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Фото:Андрей Шапран / Global Look Press

До пандемии рыбалка на Камчатке пользовалась спросом в частности, у американцев, рассказал РБК сотрудник компании «Траверс-Тур» из Петропавловска-Камчатского, которая специализируется на организации рыболовных туров. Из-за отсутствия дорог до некоторых мест рыбалки можно добраться только на вертолете: стоимость такой поездки на неделю, по словам собеседника РБК, начинается от 180 тыс. руб.

При этом доступ самих жителей Камчатки к любительской рыбалке ограничен. Согласно правилам рыболовства, утвержденным Минсельхозом для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, гражданам для рыбалки на рыбопромысловых участках, закрепленных на основании договоров за определенными владельцами, нужна специальная путевка.

Путевки продают коммерческие компании, которые арендуют рыболовные участки у государства, поясняет сотрудник «Траверс-Тура». По его словам, самые популярные реки на Камчатке «проданы». Крупные игроки на рынке рекреационного рыболовства в регионе — турфирма Big River и подведомственное Росрыболовству ФГБУ «Главрыбвод», добавляет Зверев из ВАРПЭ.

Путевка на рыбалку разовая, ее стоимость, по словам сотрудника«Траверс-Тура», меняется каждый год и в среднем может составлять от 200 руб. до 1 тыс. руб.

Камчатские рыбаки-любители неоднократно сообщали властям на нарушение своих прав: в июле 2020 года они жаловались губернатору Владимиру Солодову, что им не хватает путевок на вылов чавычи, потому что основная их часть уходит через коммерческие фирмы туристам из других регионов. По итогам обсуждения было рекомендовано обеспечить распределение путевок в соотношении 85% — жителям Камчатки, 15% — приезжим туристам, сообщалось на официальном сайте правительства Камчатского края.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Сложно ли зайти на рынок новому игроку

Новый игрок, по словам Зверева, может зайти на рынок рекреационного рыболовства на Камчатке, либо купив одного из действующих игроков (это не касается ФГБУ «Главрыбвод», так как госучреждение не может быть выставлено на продажу), либо получив в пользование вновь сформированный рыболовный участок. Но этот вариант — длительная и сложная процедура, которая не позволит получить несколько смежных рыболовных участков. Гендиректор Big River Виталий Колисниченко на вопросы РБК не ответил.

Есть и третий вариант: принять участие в конкурсах в 2028 году и по итогам торгов заключить договоры. Наиболее привлекательные, по словам Зверева, участки в трех южных районах края — Усть-Большерецком, Соболевском и Елизовском.

В 2020 году на территории края, по данным Минрыбхоза Камчатского края, организацией любительского рыболовства занимались 34 предприятия. Численность рыболовно-туристических компаний, которые проводят рыболовные туры, неуклонно растет (на конец 2020 года на территории Камчатки в общей сложности числилось 105 турфирм), указано в материалах к проекту Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Камчатки.

Рекреационное рыболовство может быть привлекательным бизнесом, но пока все проекты на Камчатке в этой сфере — «нишевый бизнес», утверждает Зверев. По его словам, здесь пока нет большого денежного потока, это «туристические бутики», которые позволяет создавать систему коммуникации внутри элиты и приглашать «нужных людей».

Новый игрок на рынке рекреационного рыболовства будет полезен Камчатке, если предложит бизнес-модель по принципу «поймал — отпустил», конкретные проекты рыбоохраны, подключение к общекраевому цифровому сервису «Разовая платная путевка», уверен Зверев. Но если проект будет ориентирован на создание на территории края «очередного элитного «туристического рая» для богатых туристов», это создает риск закрытия возможностей для рекреационного рыболовства для жителей Камчатки, подчеркивает президент ВАРПЭ.

Автор
Елена Сухорукова
Камчатка АФК Система рыбалка туризм
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