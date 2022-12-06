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Бизнес ,  
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Где россияне бронируют отели после ухода Booking и Airbnb. Инфографика

На каких сервисах россияне стали бронировать отели после ухода Booking
После ухода из России Booking.com россияне стали в три раза чаще бронировать проживание на сайтах самих отелей: в ноябре 2022 года прямые брони составляли почти 30%. Главным бенефициаром среди онлайн-турагентств стал Ostrovok.ru
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский рынок аренды туристического жилья в 2022 году претерпел кардинальные изменения, после того как в начале марта работу в России приостановил наиболее популярный сервис онлайн-бронирования отелей — голландский Booking.com, занимавший более 70% рынка. К ноябрю 2022 года почти 30% бронирований проживания российские пользователи стали совершать напрямую через сайты отелей и других средств размещения, сообщил РБК представитель системы управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo. На втором месте по популярности оказался сервис онлайн-бронирования отелей и гостиниц Ostrovok.ru с долей почти 28%, в тройку лидеров также вошел сервис 101hotels.com (его доля составила 9,5%).

Где россияне бронируют отели после ухода Booking и Airbnb. Инфографика

Как считали

Доли сервисов онлайн-бронирования туристического жилья считались на основе данных отелей и других средств размещения, подключенных к системе Bnovo. Система Bnovo охватывает около 15 тыс. объектов размещения в 40 странах и видит бронирования их клиентов, совершенные как через сайты онлайн-турагентств, так и самими гостями напрямую через форму на сайте отеля (ее работу обеспечивает модуль Bnovo, через который проходит около 14 млн бронирований в год). Доли каналов бронирования считались исходя из общего числа созданных и не отмененных у подключенных к системе Bnovo средств размещения в ноябре: например, из 100 броней, сделанных у отеля, через модуль проходило десять (10%), а через сервис Ostrovok.ru — 25 (25%), приводит пример методики подсчета представить Bnovo.

Количество подключенных к системе объектов размещения в России Bnovo не уточняет. Всего, по данным Росстата, в России по итогам 2021 года насчитывалось 28,9 тыс. коллективных средств размещения (к ним относятся гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, а также специализированные средства размещения — санатории, базы отдыха, пансионаты, кемпинги). При этом официальная статистика видит не весь рынок средств размещения в России: около 18% рынка туристического жилья находится в серой зоне, оценивал в ноябре этого года исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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Как изменился рынок бронирования туристического жилья

Год назад, в ноябре 2021 года, сервис Booking.com, по данным Bnovo, занимал 77,5% рынка онлайн-бронирований туристического жилья. Доля прямых бронирований через сайты отелей составляла тогда всего 9,3%, на третьем месте была американская онлайн-площадка для бронирования апартаментов Airbnb — на ее долю приходилось 3,3%, оценивает основатель и гендиректор компании Bnovo Валентин Микляев. У остальных онлайн-турагентств доли были значительно меньше: так, российский сервис онлайн-бронирования отелей Bronevik.com занимал 2,5%, а на сервисы онлайн-бронирования Academservice и Ostrovok.ru приходилось 1,6 и 1,1% соответственно.

В начале марта, после начала специальной военной операции на Украине, Booking.com объявила о приостановке работы в России — в компании объяснили это «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». Аналогичное заявление сделала и Airbnb.

По словам генерального директора туроператора «Алеан» и исполняющего обязанности президента РСТ Ильи Уманского, после ухода таких крупных зарубежных игроков, как Booking.com и Airbnb, на рынке «сформировался вакуум», который начал постепенно заполняться. Но в связи с тем, что отечественные сервисы технически не дотягивали до Booking.com, после его ухода туристы переориентировались на прямое бронирование на сайтах отелей, из-за этого доля продаж отелей напрямую выросла в несколько раз, пояснил Уманский. Возросшую популярность Ostrovok.ru он объяснил схожестью этого сервиса с Booking.com.

Как российские отели боролись с Booking.com

Доминирующее положение сервиса и условия, на которых Booking.com заключал договоры с российскими отелями, даже привело к разбирательству с Федеральной антимонопольной службой. В 2019 году представители туристического бизнеса пожаловались в ФАС на то, что крупнейший на рынке агрегатор бронирований навязывает отелям так называемое условие о паритете цен: даже если клиент бронирует напрямую, гостиница не вправе предоставить ему номер дешевле, чем тот сдается на Booking.com. По данным ФАС, в 2018 году Booking.com занимал на российском рынке агрегаторов информации о средствах размещения 84% в натуральном выражении и 80% — в денежном. Разбирательство длилось почти два года, в результате в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначило оборотный штраф. В ноябре 2021 года Booking.com по решению суда прекратила практику паритета цен в России, а в апреле 2022 года, уже после приостановки деятельности на российском рынке, выплатила в бюджет назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд руб.

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Анна Захарова
туризм Бизнес гостиницы отели Островок.ру
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