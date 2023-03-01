Компания Ткачева заплатит за горнолыжный курорт «Архыз» более ₽24 млрд

Структура экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева предложила за право развития курорта «Архыз» более ₽24 млрд. Но инвестор может столкнуться с проблемами поставки оборудования для трасс и стройки

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Компания «Горные вершины», связанная с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, предложила заплатить за горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии 24,2 млрд руб., следует из протокола подведения второго и заключительного этапа переторжки на право покупки акций УК «Архыз», владеющего курортом. Ее единственный конкурент — АО «Партнерс групп» — была готова заплатить лишь 19 млрд руб. Таким образом, «Горные вершины» стали победителем конкурса.

Сначала обе компании предложили заплатить за «Архыз» минимальную цену, возможную в рамках торгов, — 17,018 млрд руб. Из-за этого 27-го и 28 февраля потребовалось проводить переторжки, на которых участники представили новые предложения. На первом этапе обе компании также увеличили свои заявки на минимально возможную сумму — 200 млн руб. (до 17,2 млрд руб.), победитель был определен по итогам второго этапа, следует из протоколов торгов.

Осенью 2022 года, до объявления конкурса, «Кавказ.РФ» (до ноября 2021 года называлась «Курорты Северного Кавказа»), который управляет «Архызом», называл претендентами на курорт, помимо структур Ткачева, АФК «Система» и группу «Синара». Представители этих компаний отказались от комментариев.

РБК направил запрос в группу Mantera, управляющую девелоперскими и туристическими проектами семьи Ткачева, а также в пресс-службы «Кавказ.РФ» и Минэкономразвития, где в очном формате проходили торги. С представителем «Партнерс групп» связаться не удалось.

Какими курортами уже занимаются структуры семьи Ткачева «Горные вершины», по данным ЕРГЮЛ, принадлежат Андрею Скоку, его называют управляющим активами семьи Ткачева. Скок сам присутствовал на торгах, следует из протоколов. Компанию на них также представлял Алексей Плахтеев, директор по инвестиционному развитию курорта «Красная Поляна» (раньше назывался «Горки город») и Тимофей Белашев, работавший в компании «Агрокомплекс». Обе компании связаны с семьей Ткачева. Семья Ткачева активно инвестирует в курортные и туристические проекты. Кроме «Красной поляны», расположенной в горном кластере Сочи, ее структурам принадлежит тематический парк и отели в Имеретинской долине. «Красная Поляна» также планирует построить горный экокурорт «Лагонаки» в Адыгее стоимостью 35 млрд руб. и курорт «Ялта-парк» в Крыму за 16 млрд руб. В 2022 году группа Mantera договорилась об инвестициях в развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине. Кроме того, структуры семьи бывшего губернатора Кубани собираются построить тематический парк развлечений и курорт с гостиницами за 32 млрд руб. на острове Русском во Владивостоке.

Как «Горные вершины» будут развивать «Архыз»

Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» начали строить в 2010 году, первые трассы заработали в декабре 2013 года. В «Кавказ.РФ» оценивали общие вложения государства в проект в 23 млрд руб. В 2020 году курорт достиг операционной рентабельности. По итогам 2022 года «Архыз» посетило более 740 тыс. человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

На курорте уже оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного оснежения. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов, в которых в целом может остановится 2,1 тыс человек.

По условиям конкурса инвестор сначала получит 25% УК «Архыз». Оставшиеся 75% актива «Горные вершины» оплатят и получат до 2030 года при выполнении инвестиционных обязательств. Среди них — построить сеть канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс, чтобы создать единую зону катания трех туристических деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка. Трассы будут расположены на территории площадью минимум 115 га, 100 га из которых нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Также инвестор должен будет создать не менее 6 тыс. новых мест в гостиницах. Мастер-план застройки инвестор должен будет согласовать с «Кавказ.РФ», указано в материалах конкурса.

Инвестиции в развития «Архыза» с учетом сейсмических условий и особенностей курортов потребует около 80 млрд руб., говорил ранее РБК бывший чиновник, знакомый с деталями проекта.

Федеральная антимонопольная служба уже согласовала ходатайство «Горных вершин» на покупку курорта. Однако инвестор должен будет согласовывать со службой повышение цен на услуги подъемников более чем на 5% в течение года, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 февраля. Это предписание действует в течение пяти лет с момента совершения сделки.

Как развиваются горнолыжные курорты в России

Внутренний туристический поток в текущем зимнем сезоне может составить до 18 млн человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне, прогнозировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди популярный направлений он называл Красную поляну в Сочи (здесь расположены горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная поляна» и другие), Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш.

Гендиректор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что преимущество «Архыза» в том, что уже с самого начала строительства курорт был правильно спроектирован. По его словам, продумана будущая емкость номерного фонда гостиниц (до 8 тыс. номеров), она заложено в мощность подъемников и т.п. Эксперт также добавляет, что у «Архыза» неплохая транспортная доступность. «Это, конечно, не курорты Сочи, но аэропорт расположен относительно недалеко», — поясняет он. Курорт находится в 210 км от аэропорта Минеральные воды.

Средний срок окупаемости курортов подобного типа 12-15 лет, говорит Ивашкевич. «Но этот срок могут увеличить проблемы с поставками оборудования. Это касается не только подъемников, но и всего, что есть в отелях — лифтов, кухонного оборудования, посуды. Из того, что есть в гостинцах — около 80% нужно привезти и это будет утяжелять проект из-за международных санкций, предупреждает эксперт.