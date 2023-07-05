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Житель Камчатки из-за «мук совести» и бессонницы заявил о краже сала

Житель Камчатки из-за «мук совести» и бессонницы явился с повинной о краже сала

Мужчина из Усть-Камчатска пришел с повинной в полицию, сообщив из-за мук совести, что в 2013 году проник в чужую квартиру и украл у ее хозяина верхнюю одежду и 3 кг сала. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

В отношении жителя Камчатки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением в жилище). В 2014 году, когда преступление не удалось раскрыть по горячим следам, расследовано было приостановлено в связи с невозможностью установить обвиняемого. 2 июля 2023 года преступник обратился в Усть-Камчатский МО МВД и сообщил, что это он в 2013 году украл одежду и сало. Общий ущерб составил 26 тыс. руб.

Мужчина в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного хищения и смог точно описать обстановку в квартире. Похищенным он распорядился по своему усмотрению: одежду обменял на алкоголь, сало съел. На вопрос следователя о том, почему он решил вдруг сознаться в содеянном, житель Камчатки ответил, что стал испытывать «сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном».

Обвиняемый извинился перед потерпевшим и полностью возместил ущерб.

3 июля 81-летнюю пенсионерку арестовали в связи с подозрением в организации приготовления к убийству сотрудника полиции. По данным следователей, она испытывала к нему личную неприязнь и стала просить своих ранее судимых знакомых помочь ей убить его за 1 млн руб. С помощью подставных лиц, в числе которых был один полицейский, ее удалось задержать и арестовать.

Теги
Камчатский край кража прокуратура

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