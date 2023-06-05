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Рыбаки предупредили о вреде добычи золота на Камчатке для лососей

Рыбопромышленники увидели риски для лососей из-за добычи старателями золота на Камчатке
Разрешение физлицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, предупредила ассоциация рыбопромышленников. Почти все месторождения россыпного золота на Камчатке совпадают с местами обитания лососей
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Законопроект о регулировании деятельности старателей, разрешающий физлицам добывать золото на упрощенных условиях, несет риски для состояния водных биоресурсов и рыболовства. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на прошедшем во вторник, 30 мая, заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где обсуждался готовящийся к рассмотрению парламентом документ.

Речь идет о законопроекте, который готовился три года и был внесен правительством в Госдуму в конце апреля 2023 года. Его цель — законодательно урегулировать добычу гражданами россыпного золота на непромышленных месторождениях и порядок его сбыта, а также усилить ответственность за добычу без лицензии. Существующий сейчас в России правовой режим добычи золота «не в полной мере отвечает современным реалиям и порождает ряд серьезных социально-экономических проблем», отмечается в пояснительной записке к документу. Дело в том, что добывать драгоценные металлы законно могут лишь юридические лица, получившие лицензию на пользование недрами через аукцион или конкурс. Это не позволяет легально осваивать мелкие россыпные месторождения, неперспективные для промышленников, а также техногенные россыпи, указывают авторы документа.

Законопроект предлагает ввести понятие «старательская деятельность», в рамках которой граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, смогут искать и извлекать драгоценные металлы (золото, серебро, платину и металлы платиновой группы) на старательских участках и частях водных объектов. Участки до 10 га будут предоставляться старателям бесплатно на основе договора на срок до трех лет с возможностью продления, вести добычу на них будет разрешено только непромышленным способом. После добычи 30 кг золота соглашение расторгается. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить нелегальную добычу и незаконный оборот драгоценных металлов. В случае если законопроект будет принят, механизм сначала опробуют в «пилотных» регионах: в первые три года старательская деятельность будет разрешена на Дальнем Востоке и в Арктике, а затем — и в других субъектах.

На текущий момент законопроект включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумой на 14 июня.

Почему золотоискатели могут навредить лососям

На заседании комитета глава ВАРПЭ обратил внимание на последствия легализации деятельности старателей для рыбодобычи и на ущерб, который может быть нанесен рыбацким регионам Дальнего Востока. По его словам, в текущей версии законопроекта есть два уязвимых момента. «Первый — очень важно, что будет с водными объектами, являющимися средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных видов водных биоресурсов», — отметил Зверев.

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Текущая версия документа запрещает выделять старателям участки в водных объектах, но разрешает получать для разработки земли в непосредственной близости к таким водным объектам. В ВАРПЭ указывают, что это несет риски, так как практически все месторождения россыпного золота на Камчатке территориально совпадают с местами обитания лососевых видов рыб. Одно из условий поддержания промышленных запасов диких лососей — сохранение русел нерестовых рек, водоохранных зон, нерестоохранных полос лесов и рыбохозяйственных заповедных зон в естественном состоянии. Но при разработке месторождений россыпного золота старатели вырубают леса и промывают водой большой объем золотоносного грунта. Это приводит к загрязнению вод и заилению водотоков, а как результат — к уничтожению высокопродуктивных нерестилищ тихоокеанских лососей, предупреждают в ассоциации.

Второй риск, о котором предупредил Зверев, связан с тем, что предусмотренная законопроектом система контроля не сможет предотвратить ущерб, который старательская деятельность неминуемо нанесет водному фонду дальневосточных регионов. Сейчас в материалах к законопроекту указано, что контроль будет представлять собой фото- и видеофиксацию старательского участка не ранее чем за пять дней до истечения отчетного периода или в последний день работ. «То есть в период трех лет действия старательского участка никакого контроля не предусмотрено, а в последний день перед видеофиксацией кирка и лопата будут доставлены на соответствующий участок, хотя перед этим будет осуществляться совершенно другой вид работ», — резюмирует Зверев.

Чтобы предотвратить возможный ущерб, ВАРПЭ предложила расширить перечень территорий, где запрещено выделять участки под старательскую деятельность, включив в него рыбохозяйственные заповедные зоны. Также рыбопромышленники предлагают установить в законопроекте норму, запрещающую добычу старателями золота на участках, расположенных на реках, в нерестовые периоды.

РБК направил запрос в Союз золотопромышленников России, а также в Союз старателей России (некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе артели старателей, самостоятельно занимающихся добычей золота и других драгоценных металлов).

Что говорят депутаты и чиновники

По итогам обсуждения комитет Госдумы по экологии решил отложить рассмотрение законопроекта до проведения по нему парламентских слушаний с участием экспертов, регионов, органов власти и общественников. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета — экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, инициатива вызвала резкие оценки депутатов: от «легализации воровства» до «возвращения ОПГ федерального масштаба», много вопросов касалось ответственности старателей за сохранение окружающей среды. «Коллеги отмечают, что нагрузка на надзорные органы в настоящее время существенная, им не всегда хватает ресурсов контролировать золотодобытчиков, работающих по действующему законодательству. При том что нередко добыча золота, в том числе россыпного, ведется абсолютно варварским способом. В подтверждение этому были представлены снимки из Амурской области, где природе был нанесен непоправимый вред. В случае появления множества новых участков, где действуют «вольные старатели» под минимальным контролем или вовсе при его отсутствии, ситуация может только усугубиться», — сказал Кобылкин.

В текущем виде законопроект «О старательской деятельности» не может быть поддержан, заявили РБК в пресс-службе Росрыболовства. «Для того чтобы предотвратить возможный негативный ущерб от старательской деятельности, требуется комплексная доработка документа», — отметил представитель ведомства. В Росрыболовстве настаивают, что необходимо проработать механизмы согласования и определения территорий и акваторий, выделяемых под старательскую деятельность, и четких границ участков, на которых эта деятельность может осуществляться. Кроме того, проработки требует и порядок согласования оборудования, которым смогут пользоваться старатели, а также выработка системы и мер контроля за соблюдением требований по предотвращению ущерба.

В пресс-службе Минприроды переадресовали вопрос разработчику законопроекта — Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики. РБК направил запрос в Минвостокразвития.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Любовь Мартынова
рыболовство лосось Камчатка Золото
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