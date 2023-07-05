Сочи и Петербургу не хватило стоянок для вернувшихся из-за рубежа яхт

В России не хватает современных марин для развития яхтенного туризма - только на Азово-Черноморском побережье дефицит стоянок для яхт составляет 10 тыс. мест. Этим летом проблема обострилась из-за притока яхт россиян из-за рубежа

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В популярных яхт-клубах российских туристических регионов практически закончились места для лодок до конца лета, выяснил РБК. Так, у сети яхт-клубов Burevestnik Group две крупнейшие марины в Сочи и Подмосковье до конца лета почти полностью укомплектованы — мест для стоянки практически не осталось, рассказали сотрудники клуба корреспонденту РБК, представившемуся клиентом. В Sochi Grand Marina на июль—август заполнены более 90% мест, невыкупленных мест в эллингах — сооружениях для зимнего хранения лодок в яхт-клубе, также осталось немного, рассказали в Burevestnik Group. У яхт-клуба «Царская пристань» в Севастополе загрузка также полная, рассказал РБК его сотрудник.

Нехватку на Азово-Черноморском побережье современных яхтенных портов и мест для стоянки маломерных судов на курортах отмечают и в Ассоциации развития яхтенного туризма и марин, рассказала РБК вице-президент ассоциации и председатель совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова. «Если мы говорим про Азово-Черноморское побережье, то там существует кратный дефицит мест. На всем побережье найдется около 500-600 мест для парковки без полноценного обслуживания. По нашей оценке, потребность составляет не менее 10 тыс. мест», — рассказала Шебзухова.

С нехваткой мест для стоянки яхт этим летом столкнулся и главный центр водного туризма на севере России — Петербург. Например, у яхт-клуба «Светлана» в центре Петербурга на 50 мест этим летом уже 100%-ная загрузка и есть еще люди в листе ожидания, сообщил РБК гендиректор клуба Олег Гусев.

Причин дефицита мест для стоянки яхт две, перечисляет основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин: первая — слабое развитие индустрии в целом. «В России традиционно не хватает мест в маринах. При этом нехватка мест ощущается во всех регионах. Мы периодически сталкиваемся с этим в городах нашего присутствия» — говорит Пинигин.

Вторая причина — приток российских судов из Европы на фоне санкций, отмечает основатель «Силы ветра». «В Финляндию не уйти, в Эстонию не уйти, никуда не уйти. Нагрузка увеличилась, но в нашей ситуации она изначально была достаточно высокой — мы находимся в самом центре Петербурга. Поэтому мы заполнены так, что, если бы у нас было еще две таких локации, мы бы и их заполнили», — добавляет гендиректор яхт-клуба «Светлана» Олег Гусев. В севастопольском яхт-клубе «Царская пристань», впрочем, отметили, что для них полная загрузка — сезонная история: стоянки из года в год заполняют одни и те же клиенты, хотя в этом году в Крыму выход судов в море ограничен.

Как много россиян занимается яхтингом

Российский союз туриндустрии (РСТ) еще в 2021 году отмечал рост популярности яхтенного туризма. По оценкам ассоциации, до пандемии на яхтинг за рубеж ежегодно выезжало около 200 тыс. россиян. Популярностью для таких поездок пользовались страны Европы, где развит этот вид отдыха и существует большая сеть марин — в частности Испания, Франция, Италия, Греция, Хорватия, Польша, а также Турция.

Россия занимает второе место в мире по покупке яхт после США, отмечается в концепции развития яхтинга на Азово-Черноморском побережье, которая датируется 2021 годом. При этом, по экспертным оценкам, их ремонт, хранение, стоянка, а также эксплуатация происходят преимущественно за пределами России. На стоянку и обслуживание своих яхт за границей россияне ежегодно тратят около €200 млн, оценивали в РСТ. Часть владельцев хотели бы перевезти их в Россию, но сталкивались со сложностями — в частности, со сложной процедурой растаможки, отсутствием достаточного количества стоянок и профессионального подготовленных экипажей, отмечали эксперты союза.

После начала специальной военной операции на Украине российские владельцы яхт, которые использовали их для отдыха за рубежом, столкнулись с новыми сложностями из-за санкций. Возможности путешествовать в страны ЕС оказались ограничены из-за ужесточения визовой политики, а власти европейских стран начали арестовывать имущество попавших под санкции россиян. Только в Финляндии в марте 2022 года была арестована 21 яхта российских бизнесменов. В апреле прошлого года испанская газета El Pais сообщала, что европейские власти задержали яхты общей стоимостью €1,8 млрд, владельцами которых якобы были российские предприниматели. В частности, под арест на Балеарских островах попала яхта Tango, принадлежащая Виктору Вексельбергу. В апреле 2022 года с введением Евросоюзом пятого пакета санкций судам с российским флагом запретили вход в европейские порты. Запрет также распространяется на суда, сменившие флаг после 24 февраля 2022 года.

Владельцы яхт выбирают для швартовки страны, расположенные в районах, где они любят плавать, но оценить, как много лодок могло принадлежать россиянам в странах Европы, эксперты затрудняются. Если говорить только об элитном сегменте так называемых «суперъяхт» (лодки длиной более 30 метров), которых в мире насчитывается около 5 тыс., то согласно данным британского отраслевого портала SuperyachtNews, россиянам принадлежит около 370 суперъяхт или около 8,8% всего флота таких яхт. С 2015 года самыми популярными местами для плавания яхт, принадлежавших гражданам России, были Средиземное море и Карибский бассейн, также они заходили на ремонтные верфи в Северной Европе. В июне 2023 года стало известно, что в Россию вернулась 142-метровая суперъяхта Nord, предположительно принадлежащая основному акционеру Северстали Алексею Мордашову — с весны 2022 года она несколько раз заходила в порт Владивостока.

Что происходит с яхтами в России

В России яхтенный туризм находится «на нулевой точке», хотя природные возможности и растущий спрос на него есть, отмечали в РСТ. Так, страна находится на четвертом месте в мире по длине доступной береговой линии — 8,5 тыс. км (на первом месте Греция), но для ее использования нет ни инфраструктуры, ни соответствующей законодательной базы.

Между тем, спрос на покупку лодок в России активно развивался с конца 1990-х годов: «Тогда яхты для россиян были чем-то новым и незнакомым, и их появление на рынке можно сравнить со взрывом. Дистрибьюторы крупных международных верфей завозили в те времена в Россию более сотни яхт в год», — рассказывал Forbes директор по продажам компании Nordmarine Денис Новиков. У компании были клиенты, которые покупали по две яхты, чтобы держать их в разных местах, некоторые меняли по несколько за сезон. «В то время яхты были на пике моды, это был отличный способ продемонстрировать свой статус, и, конечно, тогда у людей было гораздо больше свободных денег и не было принято так инвестировать средства», — пояснял Новиков.

Период активных продаж закончился в 2008 году, рассказывал гендиректор петербургской компании Nord Star Yachting Борис Лашков. Количество больших яхт уменьшалось с каждым годом. «Большинство крупных яхт, которые были проданы до 2008 года, ушли на южные моря, а те, что продаются сейчас, сразу же «прописывают» на Средиземном море. В свое время мы в Nord Star продали в Санкт-Петербург 58 новых яхт Princess, сейчас их тут осталось 20», — вспоминал Лашков в 2021 году. Зато флот небольших яхт за последние годы в России вырос, особенно увеличились продажи в 2020 году, добавлял эксперт.

В октябре 2021 года проблема яхтенного туризма в России привлекла внимание властей, напоминает Шебзухова из «Альянс Марин Девелопмент»: тогда правительство утвердило специальную концепцию ее развития до 2030 года с целью популяризации и повышения качества этого вида отдыха, а также создания сети марин — районов интенсивного яхтинга с инфраструктурой услуг (в общепринятом понимании марина — это место, где есть гостиницы и жилье, можно поесть, пройтись по магазинам и прогуляться). Центрами яхтенного туризма, согласно этой концепции, должны стать Краснодарский край, Севастополь и Крым, Петербург и Ленинградская область, Приморский край, Архангельская, Калининградская и Ростовская области, Татарстан, ряд приволжских городов, а также Москва.

Для Азово-Черноморского побережья властями Краснодарского края была утверждена отдельная концепция развития яхтинга (разработчиков этой концепции выступала как раз «Альянс Марин Девелопмент»). По словам Шебзуховой, на текущий момент в России отсутствуют современные марины третьего и четвёртого поколения (в первом случае речь идет о специально построенных портах для стоянки яхт, а во втором — маринах с жилыми зданиями, гостиницами, общественными зданиями и другой инфраструктурой для туристов). «Есть несколько марин предыдущих поколений — по сути это стоянки для яхт или плавсредств», — рассказывает Шебзухова. По состоянию на 2021 в Краснодарском крае на побережье Черного моря было девять объектов яхтенной инфраструктуры, вмещавших до 600 судов. При этом лишь два из них представляют собой современные яхтенные порты — Sochi Grand Marina и Имеретинский яхтенный порт (их вместимость составляет около 400 яхт). Согласно актуальной версии концепции, в которую были включены новые вошедшие в состав России регионы, к 2030 году количество объектов яхтенной инфраструктуры на Азово-Черноморском должно увеличиться до 44 (из них 7 — в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях). Стоимость реализации первых пилотных проектов (ими станут морские рекреационные комплексы «Коста Марина» в Хосте, Марина «Каньон Прохладный» в поселке Головинка, Марина «Водопадная» в поселке Аше и искусственный полуостров «Южный риф» в Адлере) Шебзухова оценивает примерно в 1 трлн руб. В июне этого года также стало известно, что власти Херсонской области для создания Центра морского туризма в Геническе: согласно плану, он будет совмещать морской туризм с яхтенной стоянкой и гастрономический туризм: устричное хозяйство с рыбным рестораном.

Рост спроса наблюдается не только на места для стоянки, но и на заказ новых яхт в России. «Если раньше подавляющее большинство ориентировалось на европейский и американский яхтенный рынок, то сейчас очень многие стали рассматривать яхты российских производителей. И очень немногие еще надеются на то, что при покупке яхты в Европе или Турции им повезет», — говорит гендиректор Baikal Yachts Group Сергей Гмыра.