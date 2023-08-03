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Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза

ФСБ зафиксировала рост поездок граждан ЕС в Россию на 42% в первом полугодии 2023-го
За первые полгода 2023 года граждане ЕС совершили в Россию на 42% больше поездок, чем в прошлом году. Чаще всего приезжали из Германии, Польши и Прибалтики с частными, либо деловыми целями
Фото: Pierre Pavot / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Pierre Pavot / imagebroker.com / Global Look Press

В первом полугодии 2023 года граждане 27 стран, входящих в состав Европейского союза, совершили в Россию на 42% больше поездок, чем год назад, следует из данных Федеральной службы безопасности, которые проанализировал РБК. В январе-июне текущего года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тыс. раз — годом ранее в этот же период было зафиксировано 176,5 тыс. визитов. В статистике учитывались все поездки — с деловыми и частными целями, по работе или на учебу, а также туризм, переезд на постоянное место жительства, «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

Как считают иностранцев

По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Прирост поездок из Европы по итогам полугодия произошел главным образом за счет показателей второго квартала 2023 года. В апреле-июне этого года число въездов из стран ЕС в Россию выросло год к году почти на 82% (138 тыс. поездок против 75,9 тыс. в апреле-июне 2022-го). Правда, рост произошел с низкой базы прошлого года: если в первом квартале 2022 года въездной поток в Россию начал показывать тенденцию к восстановлению на фоне снятия коронавирусных ограничений, то во втором квартале после начала специальной военной операции России на Украине число поездок иностранцев в страну резко сократилось из-за геополитической ситуации и закрытия авиасообщения между Россией и Европой.

Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза

Активнее всех среди граждан европейских стран в Россию во втором квартале 2023-го приезжали жители Финляндии: поток по сравнению с апрелем-июнем прошлого года вырос в 3,6 раза — до 23,7 тыс. поездок. Почти столько же — около 23,4 тыс. поездок, совершили граждане Германии (в 2,3 раза больше, чем годом ранее). В 2 раза выросло по сравнению с прошлым годом число въездов из Польши (10 тыс. поездок), в 1,8 раза вырос поток из Италии — до 4,9 тыс. поездок. Чаще всего граждане Евросоюза приезжали в Россию с деловыми, либо с частными целями, следует из статистики ФСБ. Большинство граждан ЕС пересекали российскую границу на самолете, впрочем, из стран Прибалтики, а также из Польши, Финляндии и Чехии чаще всего ехали на автомобилях.

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Число въездов с туристическими целями из ЕС также увеличилось по итогам первого полугодия 2023 года — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом (с 18 до 38,5 тыс.).

Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза

До пандемии во втором квартале в России традиционно начинался пик въездного туристического сезона. В прошлом году во втором квартале из стран Европы приезжали единичные туристы. В апреле-июне этого года число туристических поездок выросло год к году в 6,5 раз — с 3,9 до 25,5 тыс. поездок, хотя эти цифры по-прежнему очень далеки от показателей, которые были до пандемии (к примеру, во втором квартале 2019 года граждане ЕС совершили в Россию почти 468 тыс. поездок с туристическими целями).

На первом месте по числу пересечений российской границы с туристическими целями во втором квартале 2023 года оказались граждане Германии. За три месяца они совершили около 12,4 тыс. поездок в Россию, что более чем в шесть раз превышает количество визитов во втором квартале 2022 года (1,8 тыс.). Лидерами по темпам прироста турпотока в Россию стали Польша и Эстония. Число поездок с туристическими целями граждан Польши в апреле-июне этого года выросло в 568 раз по сравнению с прошлым — с 6 до 3,6 тыс. Из Эстонии турпоток вырос почти в 270 раз (1,4 тыс. поездок против 5 годом ранее), из Латвии — в 68 раз (2,9 тыс. поездок против 42 годом ранее), из Литвы — в 44 раза (1 тыс. поездок против 23).

У граждан ЕС остаются гуманитарные и деловые связи в России, кроме этого у многих здесь есть родственники, поэтому основная цель визитов — деловые путешествия и частные поездки, а также учеба и работа, объясняет Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ). С учетом отсутствия прямого авиасообщения России со странами ЕС, пересечение границы происходит либо через сухопутную границу, либо транзитные пункты воздушного сообщения, страны Турции, ближнего Востока и СНГ, добавляет эксперт. Впрочем, наземное пересечение границы возможно лишь в существенных обстоятельствах, для граждан, у которых есть ВНЖ или гражданство, указывает эксперт. Ограничения на авиасообщение с Россией и нерешенная проблема платежей для интуристов, связанная с тем, что зарубежные карты в России не работают, замедляют восстановление въездного туризма, сетует Горин, но он надеется, что запуск электронной визы способствует решению этой проблемы.

Прирост числа туристов из Германии в Ассоциации туроператоров России (АТОР) объясняют тем, что по туристическим визам из этой страны в основном приезжают в гости к своим родственникам «русские немцы» (бывшие граждане России, переехавшие в Германию), потому что «туроператоры не фиксируют реального турпотока из этой страны». Между Россией и соседними странами Прибалтики традиционно существовал большой приграничный поток, напоминал ранее один из участников туристического рынка — например, люди пересекали границу по частным целям, ехали навестить родственников, по учебе или работе.

Сколько иностранцев въехало в Россию в первом полугодии 2023 года

Всего в Россию по итогам первого полугодия 2023 года, учитывая все цели поездок, въехало 7,2 млн иностранцев, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ФСБ зафиксировала 6,3 млн пересечений границы гражданами других стран. В первом полугодии чаще всего в Россию приезжали из стран ближнего зарубежья. Так, из Узбекистана приехало 1,7 млн человек, из Казахстана — 1,4 млн, из Таджикистана — 1 млн, из Киргизии — 510 тыс. и из Абхазии — 357 тыс. человек. Впрочем, это может свидетельствовать разве что о росте миграционных потоков, чем о туризме, указывают АТОР.

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Теги
Анна Захарова
выезд за границу въезд в Россию ЕС путешествия
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