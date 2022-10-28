НОВАТЭК вложит более ₽40 млрд в газификацию Камчатки

НОВАТЭК вложит около ₽40 млрд в регазификационный терминал, газовозы и причальную стенку на Камчатке, заявил Леонид Михельсон. Пока решается вопрос с выдачей компании дополнительных лицензий, СПГ будет поставляться с «Сахалина-2»

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НОВАТЭК готов инвестировать около 40 млрд руб. в строительство регазификационного терминала на Камчатке, газовозов-челноков для него и береговые сооружения. Об этом заявил совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос РБК.

Бизнесмен сообщал о намерении компании построить инфраструктуру под газификацию Камчатки в начале сентября на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводил президент Владимир Путин. Но тогда речь шла только о строительстве плавучей регазификационной установки (терминала) и двух челноков: «Мы готовы финансировать и заключить договора на строительство данного регазификационого терминала и двух челноков». Их стоимость Михельсон оценивал в 12,5 млрд и 16,2 млрд руб. соответственно. Затем эти объекты должен выкупить единый оператор газификации — «Газпром».

Береговые сооружения, включающие в том числе причальную стенку, оценивались в 12 млрд руб., которые планировалось выделить из бюджета в течение трех лет — в 2023–2025 годах. «Для того чтобы регазификационный терминал поставить, необходимо обеспечить также финансирование береговых, гидротехнических и линейных объектов. Это порядка 12 млрд руб. на трехлетку, то есть по 4 млрд руб. в год», — говорил вице-премьер Александр Новак. До последнего времени Минфин не подтверждал расходы на береговые сооружения, жаловался он. Но в итоге правительство решило выделить эти средства из федерального бюджета на 2023–2025 годы, сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету 20 октября. Общий бюджет проекта регазификации Камчатки он оценил в 42 млрд руб.

Однако бюджетное финансирование обычно выделяется очень долго, много времени уходит на тендеры и другие процедуры, отметил Михельсон. Поэтому, по его словам, компания решила взять на себя финансирование и береговых сооружений, чтобы построить терминал за полтора года — к 2024 году.

В Камчатском крае не хватает собственных запасов газа, и полуостров вынужден использовать мазут. По оценке Новака, в 2020 году там использовалось 100 тыс. т мазута, а по итогам 2022 года — 400 тыс. т. При падающей добыче газа в регионе эта цифра может вырасти до 600 тыс. т, предупредил он. В итоге власти решили заняться газификацией региона и привозить туда сжиженный природный газ (СПГ). На сентябрьском совещании Михельсон попросил у президента дополнительную ресурсную базу (лицензии для добычи газа) для производства СПГ, а пока предложил поставлять газ на Камчатку с проекта «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому». Но это «временное решение», пока не будет решен вопрос с дополнительной сырьевой базой, пояснил бизнесмен на брифинге с журналистами. Путин по итогам этого совещания поручил правительству до 1 февраля 2023 года разработать совместно с властями Камчатского края, «Газпромом» и НОВАТЭКом «дорожную карту» газификации региона, предусмотрев «определение дополнительной ресурсной базы для производства сжиженного природного газа и его поставки для нужд Камчатского края».

Путин еще в январе 2022 года заявил на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, что власти «дорабатывает вопросы», связанные с перераспределением ресурсной базы на Ямале для производства дополнительных объемов СПГ. Солодов тогда сказал, что НОВАТЭК готов поставлять газ на полуостров, но при условии «реализации тех перспективных проектов, которые есть, с наращиванием ресурсной базы [на Ямале]». НОВАТЭК, который уже запустил на Ямале завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (его мощность составляет около 20 млн т СПГ в год), а сейчас строит второй завод «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т на соседнем полуострове Гыдан, давно выступает за перераспределение запасов газа, потому что ему не хватает ресурсов для новых проектов. Михельсон неоднократно предлагал «Газпрому» продать Тамбейское месторождение с запасами 5,2 трлн куб. м газа, которое тот еще не начал разрабатывать, но получал отказ.