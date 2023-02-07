Суд на Камчатке отменил приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника
Камчатский краевой суд отменил приговоры сотрудникам Кроноцкого заповедника, которым дали реальные сроки по делу о хищении, сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на суд.
«Уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда», — сказали в суде. Осужденных освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Как сообщили РБК в пресс-службе Кроноцкого заповедника, коллегия судей учла доводы, приведенные защитой и обвиняемыми во время прений. «Я убеждена (и это было видно по процессу), что коллегия разобралась в деле, изучила все материалы. Сделан очень важный шаг на пути к справедливости», — отметила адвокат Ирина Дьяченко.
15 июля суд Петропавловска-Камчатского приговорил сотрудников учреждения Оксану Терехову, Дарью Паничеву, Романа Корчигина и экс-сотрудник Николая Позднякова к реальным срокам от трех до пяти с половиной лет по делу о хищении более 450 млн руб. и невыполнение работ по очистке заповедной территории от мусора. В ожидании апелляции они пробыли в СИЗО более полугода.
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