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НОВАТЭК заявил о проблемах с навигацией на Севморпути из-за санкций

НОВАТЭК не может заказывать коммерческую съемку за рубежом из-за санкций, а большинство ведущих поставщиков — иностранные предприятия. России необходимы свои спутники, так как снимков из открытых источников мало
НОВАТЭК NVTK ₽910 -1,71% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

НОВАТЭК больше не может заказывать коммерческую съемку Северного морского пути со спутников из-за санкций, а имеющихся в открытом доступе недостаточно, заявил зампредседателя правления НОВАТЭКа Евгений Амбросов на региональной выездной сессии VII Восточного экономического форума.

«[Сейчас] доступны исключительно снимки из открытых иностранных источников — таких снимков мало, при этом они крайне редко покрывают важные для нас и наиболее сложные участки акватории Северного морского пути — Восточно-Сибирское море, пролив Лонга, район севернее и восточнее острова Врангеля», — сказал он.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Заключать сделки по съемке с зарубежными коммерческими предприятиями невозможно в условиях санкций. Проблема возникает из-за того, что ведущие поставщики — это почти всегда иностранные компании, пояснил Амбросов.

Для того чтобы выполнить все перевозки в срок, подрядчикам потребуется «группировка российских коммерческих аппаратов дистанционного зондирования земли, работающих в оптическом, инфракрасном, радиолокационном диапазоне», — сказал замглавы НОВАТЭКа. При этом все агрегаты должны уметь делать снимки определенного разрешения.

Северный морской путь проходит от пролива Карские Ворота до мыса Дежнева вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Он соединяет европейские и дальневосточные порты, устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. В прошлом году по Севморпути перевезли около 34,9 млн т грузов общей стоимостью 1,6 трлн руб.

Амбросов рассказал, что сейчас российские предприятия строят три спутника для зондирования Земли и трасс Северного морского пути. Эта мера необходима, чтобы активизировать деятельность на маршруте, заключил он.

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В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» с перевозками грузов для снабжения Дальнего Востока. Это произошло после того, как во льдах Арктики застряло более 20 гражданских судов. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев одной из причин случившегося назвал «пробелы» в работе Росгидромета, чей «прогноз опоздал на две недели». Он заявил, что более достоверный прогноз можно было бы сформировать с помощью космических технологий.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин еще в октябре 2020 года говорил на совещании у премьера Михаила Мишустина, что в Арктике стоит задействовать «всевидящие» радиолокационные спутники, метеоспутники, навигацию ГЛОНАСС и устойчивую космическую связь с интернетом на протяжении всего маршрута. Иначе российские ледовые караваны останутся «слепоглухонемы» в условиях крайней облачности и полярной ночи, объяснял он.

В середине июня глава Минприроды Александр Козлов направил в правительство материалы с подсчетами, согласно которым на сооружение и запуск семи спутников в космос в 2029–2030 годах требовалось потратить 44,2 млрд руб. За счет этой программы власти собрались обеспечить по Северному морскому пути круглогодичную навигацию.

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Теги
Татьяна Зыкина, Артём Кореняко Артём Кореняко
НОВАТЭК санкции навигация спутники Северный морской путь
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