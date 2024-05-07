Uniper заявила о риске взыскания активов по иску «Газпрома»

Uniper сообщила о риске наложения взыскания на свои активы в России и за рубежом из-за решения российского суда. Ранее Reuters узнал, что импортер планирует обратиться в суд для решения проблемы с контрактами на поставку газа

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Крупнейший импортер газа в Германии Uniper подал апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Российский суд в середине марта запретил «дочке» немецкой компании, Uniper Global Commodities, и германскому трейдеру Metha-Methanhandel продолжать разбирательство со структурой «Газпрома» — «Газпром экспортом» — в международном арбитраже.

Uniper считает, что решение суда является «нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства». Немецкая компания также увидела риск наложения взыскания на свои активы в России и за рубежом из-за такого решения.

«Эта претензия позволит «Газпром экспорту» наложить взыскание на активы Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами», — следует из сообщения импортера газа.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Немецкая компания в отчете не упоминала, что российский суд чуть позже обязал немецкие компании Uniper Global Commodities и Metha-Methanhandel выплатить €14,312 млрд «Газпром экспорту».

В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту» на сумму в €11,6 млрд, обвинив его в убытках от недопоставки газа. Немецкая сторона полагает, что из-за нехватки ресурса из России Uniper вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами.

«Газпром экспорт» не признала нарушение контрактов и правомерность требований Uniper. В июле 2022 года Reuters сообщал, что «Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. Тогда российская компания заявляла, что снижение прокачки газа по трубопроводу «Северный поток-1» связано с проблемой с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». Поставки по первому «Северному потоку» были полностью остановлены с 31 августа.

Три нитки из четырех на газовых магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в конце сентября 2022 года. Расследованием занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии. Москву к нему так и не допустили.

Поставки газа ранее шли в Германию также по трубопроводу «Ямал-Европа», но прокачка по нему были остановлены еще весной 2022 года.

3 мая Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что Uniper намерен обратиться в суд, чтобы решить проблему с контрактами на поставку российского газа, которые ранее были заключены с «Газпромом». Они приостановлены, но действуют до 2035 года.

Правительство Германии национализировало Uniper в сентябре 2022 года, вложив в концерн более €8 млрд, и также выкупило акции у владеющей контрольным пакетом в ней финской компании Fortum по €1,7 за бумагу. Один из источников Reuters уточнил, что ситуация с контрактами с «Газпромом» «может создать риски для возможного IPO» Uniper.