«Газпром» после иска Uniper заявил о неправомерности требований компании
«Газпром экспорт» не нарушал контракты с немецкой Uniper, ее требования неправомерны, заявили РБК в компании.
«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований «Юнипер» о возмещении убытков», — заявила российская компания.
Ранее Uniper сообщила, что подает иск к «Газпрому», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Uniper оценивает текущие затраты на замену российского газа в €11,6 млрд.
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