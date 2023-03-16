МИД назвал «лохотроном» недопуск к расследованию по «Северным потокам»

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Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). На этот «аттракцион» уже давно никто «не покупается», добавила представитель МИДа.

15 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах. Поскольку взрыв произошел в исключительной экономической зоне Дании, она имеет право решать, кто будет расследовать инцидент. «Дания, Швеция и Германия являются конституционными государствами, и нашим расследованиям можно доверять. Мы сказали русским, что мы тщательно расследуем это. И как только мы это сделаем, мы объявим результаты этого расследования», — сказал он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух нитках «Северного потока-1» и одной нитке «Северного потока-2» обнаружили масштабные утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за происшествие на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошел инцидент. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.

В начале марта несколько западных изданий, в частности The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи, в которых утверждалось, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка». До этого американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник говорил, что взрывы устроили американские водолазы при содействии Норвегии.

Вашингтон и Киев опровергали причастность к инциденту. В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии. Секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Киеву взрывы на газопроводах были «ни к чему».