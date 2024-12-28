Что такое арбитражный суд и чем он занимается

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

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Что такое арбитражный суд?

Арбитражный суд — это орган судебной власти России, который относится к категории федеральных и работает с коммерческими делами. Он имеет исключительную компетенцию по вопросам, касающимся споров между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также их отношений с государственными органами. Поэтому арбитраж способствует развитию бизнеса и инвестиционной привлекательности.

С 2020 года число рассматриваемых в арбитражных судах дел постоянно росло. На 1 сентября 2023 года в российских судах рассматривалось 538 тыс. экономических споров, из них 416 тыс. приходилось на юридические лица, 121 тыс. — на ИП. По абсолютному числу судебных дел в арбитраже лидировали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — крупные регионы с высокой деловой активностью.

Чем занимаются арбитражные суды

Арбитражные суды занимаются разрешением экономических и предпринимательских споров.

Например, гражданин Иван Иванов заключил договор с компанией ООО «Наш прораб» на оказание услуг по ремонту его квартиры. Исполнитель был вынужден сдвинуть сроки работ из-за несвоевременной поставки материалов своим подрядчиком ИП Петров Петр Петрович. Из этой ситуации потенциально могут возникнуть два судебных разбирательства — требование Иванова к ООО «Наш прораб» об уплате неустойки за несоблюдение обязательств и ООО «Наш прораб» к ИП Петров Петр Петрович с аналогичной претензией. Первую следует направить на рассмотрение суда общей юрисдикции, вторую — арбитражного.

По данным на осень 2023 года, в разрезе отраслей больше всего арбитражных споров возникало в сферах недвижимости и управлении недвижимостью, а также в строительстве, ретейле, грузоперевозках и ресторанном бизнесе. Меньше всего экономических разбирательств наблюдалось в научной сфере, производстве детских товаров, легковых автомобилей и мототехники, оптовой продаже оружия — считанные единицы. Большинство дел в арбитражных судах связано со взысканием денежных средств кредиторов с должников.

Правовой основой деятельности арбитражных судов являются Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы и другие нормативные акты. Полномочия и принципы их работы регламентирует федеральное законодательство, в частности федеральные конституционные законы от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах» и от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе», а также Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Информация о том, как найти арбитражный суд, размещена на сайтах первичных инстанций в российских регионах.

Какие дела рассматривают арбитражные суды

Компетенцию арбитражных судов разъясняет ст. 27 АПК. Эти органы выносят вердикты по корпоративным претензиям и банкротству, защищают интеллектуальные права и деловую репутацию. Кроме того, арбитражи оценивают правомерность действий госорганов по отношению к юрлицам, рассматривают требования о взыскании задолженностей, пересматривают решения третейских судов и разрешают другие коммерческие споры.

Виды арбитражных судов

Система арбитражных судов в России по состоянию на конец 2024 года состоит из четырех уровней и включает в себя:

89 арбитражных судов российских регионов, в том числе единый суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и два постоянных судебных присутствия — специалистов из Архангельской области в Ненецком АО и арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкар. Эти суды образуют первый уровень арбитража.

Второй уровень арбитражных судов — это 21 арбитражный апелляционный суд. Они распределены по десяти судебным округам. В каждом округе работает по две апелляционные инстанции. Исключение — Центральный округ, где их три.

Десять кассационных судов, которые закреплены за своим округом и работают в качестве кассационной инстанции для арбитражных судов своего округа.

Специализированный суд по интеллектуальным правам, который рассматривает жалобы на нарушение интеллектуальных прав. Он расположен в Москве и выполняет функции как первичной инстанции, так и кассации.

У каждого арбитражного суда есть сайт, где можно найти адрес, телефон и электронную почту для обращения.

Как выбрать арбитражный суд для подачи иска

Перед тем как подавать иск в арбитражный суд, необходимо определиться с инстанцией. Обычно первичным рассмотрением дел занимается суд того региона России, где проживает или зарегистрирован ответчик. Если эти данные неизвестны, то арбитражная инстанция выбирается по адресу заключения или исполнения договора. Часто в договорах указываются контакты суда, куда нужно обращаться в случае каких-либо нарушений. В ситуациях, когда имеются несколько оппонентов, предпочтение отдается данным одного из них.

В случаях нарушения интеллектуальных прав или задержек в судебном производстве первичными инстанциями станут специализированный и кассационный арбитражи соответственно.

Участники арбитражного процесса

Как правило, в судах первой инстанции дела рассматриваются судьями единолично, но существуют и исключения. Например, при обжаловании действий госорганов или в спорах, касающихся интеллектуальной собственности, рассмотрение дел происходит коллегиально. В таких процессах участвуют трое судей или судья вместе с двумя арбитражными заседателями.

Истцы с ответчиками имеют право ходатайствовать о привлечении к делу двух арбитражных заседателей. Однако эта норма не распространяется на обжалование законодательных актов, рассмотрение дел, связанных с выявлением юридически значимых фактов и вытекающих из публичных отношений.

Жалобы на решение первичной инстанции рассматривают нечетное количество судей (три и больше), среди которых один выполняет функции председателя заседания.

Участниками судебного разбирательства могут оказаться несколько истцов и ответчиков. Также к процессу при необходимости подключают заинтересованные стороны, третьих лиц, прокурора, адвокатов, свидетелей, переводчиков и экспертов. На публичных слушаниях разрешено присутствие представителей средств массовой информации и общественных организаций. Они не обладают правом каким-либо образом влиять на ход судебного разбирательства.

Как подать исковое заявление в арбитражный суд

Обращение в арбитражный суд — это иск (нарушение гражданских правовых норм), заявление (нарушение публичных или административных правоотношений, особое или приказное производство, банкротство), жалоба (обжалование вердикта низшей инстанции) или представление (при обращении Генпрокуратуры).

Перед подачей обращений может потребоваться отправка досудебной претензии, где указывается факт нарушения прав и приводятся ссылки на соответствующие пункты договора и нормы закона. Если требования об устранении нарушений не были удовлетворены, а договором не установлены временные рамки для решения подобных вопросов, через 30 дней после отправки разрешено подавать иск.

Отправлять требования о досудебном устранении нарушений не требуется в случаях:

появления юридически значимых фактов;

жалоб на ход судебного процесса;

банкротства организации;

споров внутри корпорации;

требований группы лиц о защите их интересов;

приказного производства;

пересмотра вердиктов третейских и зарубежных инстанций.

Подать иск можно лично, через почтовую службу и в цифровом формате на сайте арбитражного суда. В последнем случае потребуется заверить документы с помощью электронной подписи. Стороны вправе мирно урегулировать конфликт до решения арбитражного суда.

Чем заканчивается судебный процесс

По результатам заседания арбитражный суд может удовлетворить иск полностью или частично либо отклонить его. Он выдаст электронное предписание с разъяснениями, которое вступит в силу через месяц.

Вердикты специализированного суда действуют сразу после их вынесения.

Дела приказного производства с требованиями до 750 тыс. руб. рассматриваются упрощенно, и стороны получают судебный приказ. Он вступает в силу через 15 дней.

Порядок обжалования решения арбитражного суда

Каждая из сторон имеет право оспорить принятое решение до момента его официального утверждения. Для этого необходимо обратиться с жалобой в суд первой инстанции, который самостоятельно передаст ее в вышестоящий апелляционный орган. В случае признания первоначального решения неверным будет вынесено новое, которое начнет действовать немедленно.

В ситуациях, когда имеется продолжение разногласий или истекли два месяца для оспаривания, можно направить кассацию. Соответствующий суд проверит работу нижестоящих инстанций. Обжалование решений об интеллектуальных правах происходит в специализированном арбитраже.

Верховный суд — высшая инстанция, контролирующая работу предыдущих уровней системы правосудия.

Через сколько можно пересмотреть дело в арбитражном суде

Право на пересмотр дела возникает при выявлении новых или неизвестных ранее фактов (например, подделка доказательств, преступление участника процесса или ложные свидетельства), а также при изменении обстоятельств после принятия решения (изменение правоприменительной практики Верховным судом, признание сделки недействительной и другие).

Заявление на пересмотр можно подать в течение трех месяцев с момента обнаружения новых фактов. Если суд сочтет их значимыми для исхода дела, то оно будет направлено на повторное рассмотрение.

Исполнение решения суда проигравшей стороной

Решения, вынесенные в упрощенном порядке, а также те, что могут привести к ущербу истцу или третьим лицам при задержке, подлежат немедленному исполнению. В других случаях выполнение судебного предписания требуется после его вступления в силу.

Победившая сторона получает исполнительный лист, который дает право в течение трех лет принудительно взыскать долг с помощью приставов. В их полномочия, в частности, входят блокировка счетов и арест имущества.

Госпошлины за арбитражный процесс

Исковое заявление Размер для физлиц, руб. Размер для юрлиц, руб связано с имуществом и требует оценки от 10 тыс. до 10 млн в зависимости от стоимости имущества от 10 тыс. до 10 млн в зависимости от стоимости имущества связано с имуществом, оценка которого не требуется; не связано с имуществом 15 тыс. 50 тыс. оспаривание договоров и сделок 15 тыс. 50 тыс. защита интеллектуальных прав 10 тыс. 60 тыс. обжалование правовых актов, действий либо бездействия государственных структур 10 тыс. 50 тыс. процедура банкротства (если она касается истца, то госпошлина не взимается) 10 тыс. 100 тыс. пересмотр дела 30 тыс. 30 тыс. правопреемство 5 тыс. 25 тыс. содержит требования об обеспечительных мерах 30 тыс. 30 тыс. требование компенсации за нарушение прав при судопроизводстве 300 6 тыс. апелляционная жалоба или кассационная жалоба на судебный приказ 10 тыс. 30 тыс. кассация 20 тыс. 50 тыс. жалоба в Верховный суд 30 тыс. 80 тыс.

Размер госпошлины за арбитражный процесс определен в ст. 333.17 Налогового кодекса и зависит от рассматриваемого вопроса.