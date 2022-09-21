Правительство Германии национализирует энергетическую компанию Uniper

Правительство ФРГ вложит в Uniper более €8 млрд, а также приобретет долю финской Fortum. Компания столкнулась с трудностями на фоне сокращения поставок газа из России

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Правительство Германии станет мажоритарным акционером крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper. Об этом сообщается на сайте Uniper.

«Правительство ФРГ, Uniper SE и [финская компания] Fortum сегодня согласовали поправку к объявленному ранее пакету мер, которые обеспечат долгосрочную стабилизацию Uniper в свете дальнейшего ухудшения ситуации на энергетических рынках», — говорится в сообщении.

Правительство ФРГ вложит в концерн более €8 млрд, а также выкупит акции Uniper у владеющей контрольным пакетом в ней финской компании Fortum (по €1,7 за бумагу). «В результате доля государства в Uniper составит примерно 99%», — заявили в немецкой компании.

Uniper, которой принадлежит ряд электростанций в ФРГ и за ее пределами, крупнейший импортер газа в Германии. Компания испытывает трудности и несет потери: на фоне сокращения поставок российского газа она вынуждена была начать отбор топлива из хранилищ и закупать большие объемы сырья по повышенным ценам на спотовом рынке.

В начале июля Uniper обратилась за помощью к немецкому правительству. В результате компания получила кредитную линию в размере €9 млрд, предоставленную государственным кредитором KfW, и еще €2 млрд для смягчения последствий перебоев в поставках российского газа. Помимо этого, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций Uniper.

А 14 сентября Bloomberg сообщил, что немецкие власти обсуждают возможность национализации компании. По оценке Uniper, общий пакет финансовой помощи правительства, используемый для стабилизации компании, с учетом затрат на национализацию составит не менее €29 млрд.