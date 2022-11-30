Uniper решила подать иск к «Газпрому» на €11,6 млрд
Немецкая компания Uniper подает иск к «Газпром», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Uniper оценивает текущие затраты на замену российского газа в €11,6 млрд, говорится в сообщении компании.
«Мы требуем возмещения нашего финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, и из-за отсутствия которых нам приходится закупать дополнительные объемы по чрезвычайно высоким рыночным ценам. Мы понесли эти расходы, но это не наша ответственность», — заявил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах.
Uniper — крупнейший немецкий покупатель российского газа.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
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