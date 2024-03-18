«Дочке» «Газпрома» присудили €14,3 млрд по спору с немецкими компаниями

Арбитражный суд Петербурга обязал Uniper Global Commodities и METHA — Methanhandel выплатить «дочке» «Газпрома» €14,312 млрд. Это связано с тем, что они вопреки предыдущему решению суда обратились в международный арбитраж

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал немецкие компании Uniper Global Commodities, дочернюю структуру немецкой энергетической компании и крупного покупателя российского газа Uniper, и METHA — Methanhandel, выплатить €14,312 млрд «дочке» «Газпрома» — компании «Газпром экспорт», следует из решения суда в картотеке дела. Это связано с нарушением судебного запрета, требовавшего от них прекратить разбирательство в международном арбитраже.

Суд также взыскал с двух компаний 206 тыс. руб. (примерно €2,060 тыс.) в качестве возмещения судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

Арбитражный суд также запретил им продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже. В решении суда сообщается, что в ноябре Uniper и METHA инициировали арбитраж в Стокгольме из-за спора о долгосрочных поставках газа на сумму €14,312 млрд.

В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту» на сумму в €11,6 млрд (1,159 трлн руб.), обвинив его в убытках от недопоставки газа. По версии немецкой стороны, из-за нехватки ресурса из России Uniper вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами. Арбитражный суд уточнил в решении, что сейчас речь идет о €14,312 млрд, эта сумма поступила от двух компаний «Газпром экспорту» 30 июня. «Газпром экспорт» не признала нарушение контрактов и правомерность требований Uniper. «Газпром» в середине июля 2022 года объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу. По версии российской компании «Газпром», сокращение прокачки по трубопроводу «Северный поток-1» (по нему велись крупные поставки российского газа в Германию) произошло из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». Поставки по первому «Северному потоку» были полностью остановлены 31 августа. В конце сентября три нитки из четырех на двух газовых магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были уничтожены в результате взрывов. Второй «Северный поток» в итоге не был запущен. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему так и не допустили.

Суд удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к Uniper и METHA о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже 13 марта. «Газпром экспорт» потребовал взыскать с них денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

В решении Арбитражный суд напомнил, что в отношении «Газпром экспорта» применяются меры ограничительного характера, и поэтому норма договора о месте рассмотрения споров неисполнима.

В качестве примера суд привел «запрет на предоставление юридических услуг российским лицам со стороны юристов и юридических фирм Европейского союза». Uniper возразил на это, что «в ряде судебных споров, рассматриваемых за пределами Российской Федерации, «Газпром экспорту» оказывают услуги иностранные юристы».

«Однако данное обстоятельство не опровергает факт ограничения возможности заявителя в привлечении квалифицированного юриста для защиты своих прав за пределами Российской Федерации», — настаивает суд.

Он также сослался на изъятие властями Германии у «Газпрома» компании Gazprom Germania без компенсации.