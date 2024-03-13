Суд запретил «дочке» Uniper вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к «дочке» Uniper о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. Ранее немецкая компания подала иск на €11,6 млрд

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к Uniper Global Commodities, дочерней структуре немецкой энергетической компании и крупному покупателю российского газа Uniper, и Metha-Methanhandel о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с германских компаний в пользу «Газпрома» €14,3 млрд (1,432 трлн руб.). Ранее сообщалось, что «Газпром экспорт» требует запретить зарубежным трейдерам продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскать с них денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Немецкая компания оценила текущие затраты на замену российского газа в €11,6 млрд (1,162 трлн руб.), по ее мнению, из-за нехватки ресурса из России компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами.

«Газпром экспорт» не признала нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.

«Газпром» в середине июля 2022 года объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу. Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал это нарушением контрактных обязательств. По его мнению, российская сторона не поставляла оплаченные объемы газа с середины июня. Uniper при этом отклонила требование «Газпрома» о форс-мажоре.

«Газпром» утверждал, что сокращение прокачки по трубопроводу «Северный поток-1» летом 2022 года произошло из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». 14 июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию на 40%, а на следующий день — еще на треть. В качестве причины российская компания назвала задержку возвращения из ремонта турбин. В Siemens тогда пояснили, что они производятся на заводе в Канаде, а вернуть из ремонта было нельзя из-за санкций. Поставки по «Северному потоку» были полностью остановлены 31 августа.

В конце сентября три нитки из четырех на двух газовых магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были уничтожены в результате диверсии. Второй газопровод так и не был запущен. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему так и не допустили.