Reuters узнал, что «Газпром» объявил форс-мажор по ряду поставок в Европу

В письме «Газпрома» одному из крупных европейских потребителей сказано, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за не зависящих от нее «чрезвычайных» обстоятельств, сообщил Reuters

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу как минимум одному крупному потребителю, со ссылкой на письмо компании сообщил Reuters.

По данным агентства, в письме от 14 июля сказано, что «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих. Пункт о форс-мажоре касается поставок начиная с 14 июня.

Как сообщил источник Reuters, в письме говорится о поставках в Германию по трубопроводу «Северный поток».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

14 июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию на 40%, а на следующий день — еще на треть. Причиной в компании назвали то, что немецкая Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих турбин. Эти турбины производятся на заводе в Канаде, и вернуть их из ремонта было нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России, пояснили в Siemens.

На фоне сокращения поставок Германия, в которой напряженная ситуация с газом, попросила Канаду отдать турбину «Газпрому». Оттава согласилась передать ее Берлину, который в свою очередь передаст Москве.

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Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены — это связано не с проблемами с турбинами, а с плановым ремонтом с 11 по 21 июля, о котором сообщил оператор проекта Nord Stream AG. Что будет дальше с поставками, в «Газпроме» прогнозировать отказались. В компании пояснили, что она еще не получила документы с разрешением вывезти турбину из Канады. 16 июля «Газпром» запросил бумаги у Siemens.

При этом в Siemens и правительстве Германии предположили, что сокращение поставок газа произошло по политическим, а не техническим причинам. Российские власти неоднократно подчеркивали, что не используют газ в качестве инструмента давления.