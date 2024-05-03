Reuters узнал о помехах Uniper из-за контрактов с «Газпромом»

Контракты с «Газпромом» могут отпугнуть потенциальных инвесторов Uniper, как только компания вернется на рынок, сообщил Reuters. Правовых оснований для расторжения контрактов нет из-за отсутствия санкций ЕС против газа из России

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Крупнейший немецкий импортер газа Uniper намерен обратиться в суд, чтобы решить проблему с контрактами на поставку российского газа, которые были заключены с «Газпромом». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Reuters отмечает, что контракты немецкой компании с «Газпромом» по-прежнему имеют юридическую силу: они приостановлены, но не расторгнуты, действуют до 2035 года. Они могут покрыть до 250 ТВт·ч потребностей в газе, а это эквивалентно четверти всего спроса на этот ресурс в Германии.

РБК отправил запрос в пресс-службы «Газпрома» и Uniper.

В сентябре 2022 года правительство Германии национализировало Uniper, вложив в концерн более €8 млрд. Немецкое государство также выкупило акции компании у владеющей контрольным пакетом в ней финской компании Fortum (по €1,7 за бумагу).

«Эта проблема (с действующими контрактами с российской компанией. — РБК) должна быть решена, поскольку она может создать риски для возможного IPO», — сказал один из источников, добавив, что это может отпугнуть потенциальных инвесторов, как только компания полностью вернется на фондовый рынок.

Reuters передает, что уже ведутся первые приготовления к возвращению на фондовый рынок принадлежащих немецкому государству 99,12% акций Uniper. Источники агентства еще в феврале говорили, что Берлин может попытаться продать 20–30% акций компании в 2025 году в качестве первого шага.

Поскольку ЕС еще не ввел санкции в отношении российского газа, то у Uniper нет правовых оснований для расторжения контрактов (объявления форс-мажора), сообщил Reuters партнер юридической фирмы Raue Кристиан фон Хаммерштейн.

Reuters подчеркивает, что при возобновлении поставок «Газпрома» Uniper будет обязана платить за газ, даже если в этом не будет необходимости из-за принципа «бери или плати», который обязывает покупателя оплачивать стоимость поставленного газа в расчетном периоде даже в случае невыработки газа потребителями.

Источники агентства говорят, что, вероятно, шведский арбитраж может создать условия для признания существующих контрактов с «Газпромом» недействительными, что позволит Uniper расторгнуть их на законных основаниях.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в середине марта запретил переносить разбирательство Uniper с «Газпромом» в международный арбитраж. Чуть позже суд обязал Uniper Global Commodities, «дочку» Uniper, и немецкую компанию METHA — Methanhandel выплатить €14,312 млрд структуре «Газпрома» — «Газпром экспорту». Решение связано с нарушением ранее наложенного судебного запрета.

В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту», обвинив его в убытках от недопоставки газа и оценив затраты на замену российского газа в €11,6 млрд. По словам источников Reuters, сейчас Uniper требует от «Газпрома» возмещения ущерба уже на сумму более €14 млрд. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.

В 2022 году Uniper, которой также принадлежит ряд электростанций в Германии и за ее пределами, понесла большие потери на фоне сокращения поставок российского газа. Компания была вынуждена начать отбор топлива из хранилищ и закупать большие объемы сырья по рекордно высоким ценам на спотовом рынке.

«Газпром» в середине июля 2022 года объявил о форс-мажоре по ряду поставок в Европу. Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал это нарушением контрактных обязательств. «Газпром» утверждал, что сокращение прокачки по трубопроводу «Северный поток-1» летом 2022 года произошло из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». 31 августа были полностью остановлены поставки по трубопроводу.

Весной того же года была остановлена прокачка по трубопроводу Ямал — Европа (идет из России в Германию через Белоруссию и Польшу), а новый экспортный газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен. В сентябре 2022 года три нитки «Северных потоков» из четырех были взорваны. Россия сейчас экспортирует газ в Европу только через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток».