Война санкций⁠,
0

Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
Австрийский бизнесмен Бергмайр захотел купить зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Ранее он владел материнской компанией Pornhub, но продал акции в 2023-м. Транзакции с ЛУКОЙЛом из-за санкций США разрешены только до 13 декабря
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 445,5 -1,07% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывший владелец контрольного пакета акций компании, которая включала в себя Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, предложил купить активы ЛУКОЙЛа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. С соответствующим предложением Бергмайр обратился в Министерство финансов США.

Свою долю во владельце Pornhub Бергмайр продал в 2023 году.

Ранее сообщалось, что интерес к активам ЛУКОЙЛа проявляют интерес компания Exxon Mobil (по данным Reuters претендует на нефтяное месторождение Западная Курна-2 в Ираке) и инвестфонд Carlyle.

За активы ЛУКОЙЛа развернулась «настоящая драка», писал ранее Bloomberg. Агентство также отмечало, что российская компания рассчитывает продать зарубежные активы одним пакетом, что осложняет сделку, поскольку часть потенциальных покупателей интересуются только отдельными активами.

Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Валерия Калугина/ТАСС

Сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и обслуживанием зарубежных АЗС компании, разрешены до 13 декабря. Сама корпорация подтверждала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.

Материал дополняется

Валерия Доброва
ЛУКОЙЛ PornHub Акции
