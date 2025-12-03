Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа
Бывший владелец контрольного пакета акций компании, которая включала в себя Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, предложил купить активы ЛУКОЙЛа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. С соответствующим предложением Бергмайр обратился в Министерство финансов США.
Свою долю во владельце Pornhub Бергмайр продал в 2023 году.
Ранее сообщалось, что интерес к активам ЛУКОЙЛа проявляют интерес компания Exxon Mobil (по данным Reuters претендует на нефтяное месторождение Западная Курна-2 в Ираке) и инвестфонд Carlyle.
За активы ЛУКОЙЛа развернулась «настоящая драка», писал ранее Bloomberg. Агентство также отмечало, что российская компания рассчитывает продать зарубежные активы одним пакетом, что осложняет сделку, поскольку часть потенциальных покупателей интересуются только отдельными активами.
Сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и обслуживанием зарубежных АЗС компании, разрешены до 13 декабря. Сама корпорация подтверждала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили