Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева
Правительство Молдовы предложило ЛУКОЙЛу, попавшему под санкции США, выкупить инфраструктуру компании в международном аэропорту в Кишиневе. В настоящее время энергетическая компания является единственным поставщиком топлива в аэропорт им. Евгения Доги, пишет Reuters.
По данным агентства, молдавская «дочка» ЛУКОЙЛа управляет сетью из 110 автозаправочных станций, обеспечивающих заправку бензином и дизельным топливом, а также имеет мощности по обслуживанию воздушных судов.
«Мы опубликовали предложение от имени аэропорта, и сейчас ведутся переговоры», — сообщил директор ГП «Международный аэропорт Кишинева» Серджиу Споялэ. По его словам, результаты будут в течение следующих трех дней.
В компании «ЛУКОЙЛ-Молдова» отказались от комментариев.
Вашингтон ввел санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» в конце октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение.
Издание Politico написало, что Румыния и Болгария, на территории которых находятся активы ЛУКОЙЛа, планируют добиться переноса вступления санкций в силу на время, пока не найдут альтернативный источник поставок топлива. Одним из сценариев может стать выкуп объектов инфраструктуры российской компании.
Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле назвали решение Вашингтона недружественным шагом.
