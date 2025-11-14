 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом

Сюжет
Война санкций
США до 13 декабря разрешили сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЭС компании. Также Минфин вслед за Британией продлил операции по активам компании в Болгарии
ЛУКОЙЛ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает до 13 декабря проводить транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа. Прежде Соединенные Штаты требовали свернуть операции за рубежом до 22 ноября.

Также до 13 декабря разрешены сделки, связанные с продажей обслуживанием, эксплуатацией автозаправочных станций компании за рубежом.

Еще одна лицензия разрешает проводить операции с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» для проектов Карачаганакского и Тенгизского месторождений и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстане. При этом документ не дает право на «любые сделки по продаже, отчуждению или передаче любых долей» в этих проектах.

FT назвала принявших решение «убить» сделку ЛУКОЙЛа и Gunvor
Бизнес
Фото:Maxim Shemetov / Reuters

Управление также разрешило операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD. Оно будет действовать до 29 апреля 2026 года.

Ранее власти Великобритании выдали Lukoil Bulgaria EOOD и оператору НПЗ в Бургасе Lukoil Neftochim Burgas AD лицензии, разрешающие банкам и компаниям работать с ними до 14 февраля.

ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы после санкций США. На покупку претендовал нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.

Компания сообщила,что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса. По данным Reuters, в их числе есть американская инвестиционная компания Carlyle.

Власти России считают санкции незаконными. В Кремле заявляли, что все законные интересы ЛУКОЙЛа должны быть соблюдены.

Авторы
Теги
Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЛУКОЙЛ США Минфин США АЗС OFAC
ПАО "ЛУКОЙЛ"

