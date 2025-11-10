Власти Румынии назвали покупку активов ЛУКОЙЛа «вероятной гипотезой»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Власти Румынии могут выкупить активы компании ЛУКОЙЛ на территории страны, заявил экономический советник президента Раду Бурнете в интервью телеканалу Digi24.

Он назвал покупку «гипотезой, которую нельзя исключать», однако подчеркнул, что ЛУКОЙЛ «сам решает, кому продавать свои активы».

В Румынии находится нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который принадлежит ЛУКОЙЛу. Также в активы российской компании входит НПЗ в городе Плоешть, часть продукции которого поставляется в Молдавию. Советник отметил, что румынский регулятор CEISD (комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций) проанализирует сделку и может не дать на нее одобрения.

Politico ранее сообщило, что Румыния и Болгария хотят попросить США отложить очередные санкции против российского нефтяного комплекса, пока эти страны не найдут альтернативный источник поставок топлива. В частности, в Болгарии НПЗ, принадлежащие России, обеспечивают до 80% потребностей в топливе.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» в конце октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле заявили, что при продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа все правила «международных и экономических отношений должны быть соблюдены».