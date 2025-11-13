Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Фото: Владислав Шатило / РБК

Инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщили источники Reuters.

По словам одного из собеседников, Carlyle уведомила ЛУКОЙЛ о своих намерениях.

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и альтернативного управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

По словам одного из источников, Carlyle только начала изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США, позволяющей приобрести активы. Источник добавил, что компания все еще может отказаться от своих намерений.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Но блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций.

Материал дополняется