Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщили источники Reuters.
По словам одного из собеседников, Carlyle уведомила ЛУКОЙЛ о своих намерениях.
Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и альтернативного управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.
По словам одного из источников, Carlyle только начала изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США, позволяющей приобрести активы. Источник добавил, что компания все еще может отказаться от своих намерений.
РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Но блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций.
Материал дополняется
