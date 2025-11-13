 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Reuters: инвестфонд Carlyle рассматривает покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Инвестиционный фонд Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщили источники Reuters.

По словам одного из собеседников, Carlyle уведомила ЛУКОЙЛ о своих намерениях.

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и альтернативного управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

FT сообщила о риске потери ЛУКОЙЛом зарубежных активов на $14 млрд
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

По словам одного из источников, Carlyle только начала изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США, позволяющей приобрести активы. Источник добавил, что компания все еще может отказаться от своих намерений.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Но блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций. 

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Компании
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
При участии
Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ Роснефть инвестиционный фонд зарубежные активы
ПАО "ЛУКОЙЛ" ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Власти заявили о короткой украинизации в Киеве и возвращении русского Политика, 23:04
В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой Общество, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута Политика, 22:40
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 22:25
Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа Бизнес, 22:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
В Турции дисквалифицировали 102 футболиста из двух главных лиг за ставки Спорт, 21:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:49
NYT рассказала о дилемме Украины между ошибкой и поражением в Покровске Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 21:45
Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над «Динамо» Спорт, 21:38