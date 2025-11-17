Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Венгерский бизнес может быть заинтересован в покупке предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии﻿, заявил Сийярто. Правительство Венгрии готово поддержать такие переговоры

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Венгерские энергетические компании могут проявить интерес к покупке предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью YouTube-каналу Józan ész.

По его словам, правительство Венгрии готово поддержать такие переговоры. Министр напомнил, что США предоставили отсрочку от санкций для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа, включая объекты в Болгарии. Это открывает возможности для венгерских энергетических субъектов участвовать в сделке, добавил министр.

«Если им потребуется поддержка, то мы их поддержим, поскольку эффективное функционирование и региональное укрепление венгерских энергетических компаний можно отнести к национальным экономическим интересам», — сказал Сийярто, говоря об интересе венгерских компаний (цитата по ТАСС).

Конкретные компании министр не назвал, но опроверг информацию о своих недавних встречах в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым для обсуждения возможной сделки по предприятиям ЛУКОЙЛа.

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». После этого решения ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. США разрешили сделки, связанные с продажей и обслуживанием зарубежных АЭС компании, до 13 декабря.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Венгрия просила исключить ее из санкций против российской нефти, но получила отказ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой ограничения и предупредил, что из-за них цены на энергоносители в Венгрии могут «взлететь до небес».

Позднее Орбан заявил, что американский президент пообещал предоставить Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений и сделал «бессрочное» исключение на поставки российских энергоносителей в Венгрию через «Турецкий поток» и «Дружбу». Трамп признавал, что Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России».

Президент России Владимир Путин, говоря о новых санкциях, сказал, что их введение будет носить для России «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны.