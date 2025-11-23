Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа
Международная холдинговая компания IHC из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в покупке акций ЛУКОЙЛа, пишут Reuters и The National.
IHC возглавляет шейх Тахнун бен Заид, заместитель правителя Абу-Даби и советник президента ОАЭ по национальной безопасности.
Минфин США 22 октября внес ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в SDN-лист. Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более чем 50%. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов (OFAC) отвело срок до 21 ноября на сворачивание операций с подсанкционными лицами.
ЛУКОЙЛ вскоре объявил, что собирается продать активы. Сегодня, 21 ноября, формально истекает срок, когда операции с ЛУКОЙЛом были возможны. На часть из них OFAC выпустило продление лицензий до 13 декабря.
Кремль назвал санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «недружественным шагом».
Материал дополняется
