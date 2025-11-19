Bloomberg узнал условие ЛУКОЙЛа для продажи зарубежных активов

ЛУКОЙЛ хочет продать активы одним пакетом, это осложняет сделку, поскольку часть потенциальных покупателей интересуется только отдельными активами, пишет Bloomberg. Издание предполагает сценарий с продажей бизнеса в два этапа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ, против которой ввели санкции Соединенные Штаты, хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, это составляет проблему в переговорах с потенциальными покупателями, поскольку некоторые из них интересуются только отдельными активами.

Это повышает вероятность того, что процесс продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа будет проходить в два этапа: на первом один покупатель — например, финансовая фирма — приобретет все зарубежные активы ЛУКОЙЛа, а на втором — постепенно перепродаст их по частям.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Ключевым в потенциальной сделке является и другой момент: администрация США хочет, чтобы зарубежные активы ЛУКОЙЛа купила американская компания, говорят источники. Этот фактор может ограничить круг потенциальных покупателей, поясняют они.

Среди потенциальных покупателей активов Bloomberg называет американские Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ, а также американский частный инвестфонд Carlyle.

По сведениям источников Bloomberg, Exxon и Chevron изучают долю «Лукойла» в месторождении Западная Курна-2 в Ираке, тогда как Adnoc присматривается к другим активам. Наибольший интерес для компании представляет деятельность ЛУКОЙЛа в сфере газодобычи в Узбекистане.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа. Москва считает санкции незаконными. Президент России Владимир Путин сказал, комментируя новые ограничения, что их введение будет носить для страны «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» государства.

Сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЗС компании разрешены до 13 декабря. Сама корпорация сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.

Интерес к активам ЛУКОЙЛа проявили компании и из других стран, в частности казахстанская «Казмунайгаз». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что предприятия российской корпорации в Болгарии могут быть интересны и венгерским энергокомпаниям. На покупку претендовал и нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.